ବିଶ୍ଵ ଶାଢ଼ି ଦିବସ ୨୦୨୫: ଜାଣନ୍ତି କି ଦୁନିଆରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ପିନ୍ଧିଥିଲେ ଶାଢ଼ି, କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏହାକୁ ପିନ୍ଧିବାର ଚଳଣି, ପ୍ରଥମ ଶାଢ଼ିର ଲମ୍ବ କେତେ ଥିଲା…
World Saree Day 2025: ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବିଶ୍ୱ ଶାଢ଼ି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତିରେ, ଶାଢ଼ି କେବଳ ପୋଷାକର ଏକ ଅଂଶ ନୁହେଁ, ବରଂ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ପରିଚୟର ପ୍ରତୀକ। ମନ୍ଦିରଠାରୁ ବିବାହ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶାଢ଼ି ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଧରି ଅଟଳ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରେ: ପ୍ରଥମେ କିଏ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲା? ଆସନ୍ତୁ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା।
କିଏ ପ୍ରଥମେ ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ: ପ୍ରକୃତରେ, ସିନ୍ଧୁ ସଭ୍ୟତାର ମହିଳାମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପ୍ରକାରର ଶାଢ଼ି ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ମହେନଜୋଦାରୋ ଭଳି ସ୍ଥାନରେ ମିଳିଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଅଣ୍ଟା ଏବଂ କାନ୍ଧରେ ଗୁଡ଼ାଇ ହୋଇଥିବା ଅସିଞ୍ଚିତ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧୁଥିବା ଦର୍ଶାଉଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ ୨୮୦୦ ରୁ ୧୮୦୦ BCE ମଧ୍ୟରେ ଶାଢ଼ିର ଉତ୍ପତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶାଏ।
ଶାଢ଼ି ଶବ୍ଦର ଉତ୍ପତ୍ତି: ଶାଢ଼ି ଶବ୍ଦଟି ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ “ଶତିକ” ରୁ ଆସିଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ କପଡାର ଏକ ପଟି। ସମୟ ସହିତ, ଏହି ଶବ୍ଦଟି ଶାଢ଼ିରେ ବିକଶିତ ହେଲା। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଉଭୟ ସିଲେଇ ହୋଇନଥିବା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଧୋତି ଏବଂ ଶାଢ଼ି ସମାନ ମୂଳ ପିନ୍ଧିବା ପରମ୍ପରାରୁ ବିକଶିତ ହୋଇଥିଲା।
ବେଦ ଏବଂ ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଶାଢ଼ି: ଏହି ଶାଢ଼ି କେବଳ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭାବରେ ପ୍ରାଚୀନ ନୁହେଁ ବରଂ ଧାର୍ମିକ ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏହା ବହୁ ପ୍ରାଚୀନ ବୋଲି ସୂଚାଇଥାଏ। ଋଗବେଦ ଏବଂ ଯଜୁର୍ବେଦରେ ମହିଳାମାନେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧୁଥିବାର ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଗୁଡ଼ିକ ଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବାକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ରୀତିନୀତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି।
ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ହଟାଇବା ସମୟରେ ମହାଭାରତରେ ଶାଢିର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲେଖ ମିଳେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ରର ଲମ୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ । ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହି ବସ୍ତ୍ର ଏକ ଶାଢ଼ି ଥିଲା।
ଶାଢ଼ିର ଲମ୍ବ: ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ, ଶାଢ଼ୀର କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଲମ୍ବ ନଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ, ଶାଢ଼ୀ ତିନୋଟି ପୃଥକ, ସିଲେଇ ହୋଇନଥିବା ଖଣ୍ଡ ଭାବରେ ପିନ୍ଧାଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡଟି ଥିଲା ଅନ୍ତ୍ରିଆ, ଯାହା ତଳ ଅଂଶ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଥିଲା ଉତ୍ତରିଆ, ଯାହା କାନ୍ଧ ଅଂଶ ଥିଲା, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଖଣ୍ଡଟି ଥିଲା ବକ୍ଷସ୍ଥଳ, ଯାହା ଛାତିକୁ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରୁଥିବା ପଟି।