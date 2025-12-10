ବୁମରାହଙ୍କ ବୋଲିଙ୍ଗ ନେଇ ଏପରି କଣ କହିଲେ ବାବର; ନସିମ ଶାହାଙ୍କୁ କାହିଁକି କହିଲେ ବେଷ୍ଟ ?

ଏପରି କାହିଁକି କହିଲେ ବାବର...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ବୁମରାହ ଓ ନସୀମ ଶାହଙ୍କ ଭିତରୁ ନସିମଙ୍କୁ ବାଛିଲେ ବାବର। ବାବରଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରିକି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସେ ଏପରି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯାହା ଶୁଣିବା ପରେ ପାକିସ୍ତାନୀ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମନ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

କାରଣ ଏକ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ତାଙ୍କୁ ବୁମରାହ ଓ ନସିମଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣକୁ ବାଛିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଏଥିରେ ସେ ନିଜ ଦେଶର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଛିଥିଲେ।

ଯାହା ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅନେକ ଭାରତୀୟ ବୁମରାହଙ୍କ ରେକର୍ଡ ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ନସିମ ଶାହାଙ୍କ ରେକର୍ଡକୁ ତୁଳନା କରି ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ, ତେବେ କଣ କହିଥିଲେ ବାବର ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

କଣ କହିଥିଲେ ବାବର: 

ଏକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପଚରାଯାଇଥିଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୦ ରନ୍‌ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ, ତେବେ ସେ କାହାକୁ ସେହି ଓଭର ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଦେବେ, ଏହାର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଏପରି କିଛି କହିଥିଲେ ବାବର ଆଜାମ।

ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବିକଳ୍ପ ଥିଲା: ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ନସିମ୍ ଶାହ। ସେ କାହାକୁ ବାଛିବେ? ଟି-୨୦ ଏପରି ଏକ ଫର୍ମାଟ୍ ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ରନ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ ମାତ୍ର , ଛଅ ବଲ୍‌ରେ ୧୦ ରନ୍‌ ରକ୍ଷା କରିବା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୦ ରନ୍‌ ରକ୍ଷା କରିବା ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ, ବାବର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ନସିମ୍ ଶାହଙ୍କ ନାମ ନେଇଥିଲେ। ସେ ନସିମ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଏବଂ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଭାକୁ ତାଙ୍କ ଚୟନର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।

ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଶାହିନ ଶାହ ଆଫ୍ରିଦି ଜଣେ ମହାନ ବୋଲର ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବାବରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନସିମ୍ ମଧ୍ୟ ସେହି ସମାନ ରାସ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ ସେ ମଧ୍ୟ ଆଫ୍ରିଦିଙ୍କ ଭଳି ଦମଦାର ଫର୍ମ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦଳ ତରଫରୁ ରନ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ନିଆଯାଇଥାଏ।

ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ବେଷ୍ଟ କିଏ:

ଯଦି ଦେଖିବା ନସୀମ ଶାହ ଏପର‌୍ୟ୍ୟନ୍ତ ୩୩  ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚରେ ୨୯ ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୮.୦୬ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଭାରତର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚରେ ୪୦ ଟି ୱିକେଟ ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାର ଇକୋନୋମି ରେଟ୍ ୩୩ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ପରେ ୬.୭୬ ଅଟେ। ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ବୁମରାହଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚରେ ବହୁତ ଭଲ।

ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟି-ଟ୍ବେଣ୍ଟି କ୍ରିକେଟରେ ୧୦୦ ଟି ୱିକେଟ ହାସଲ କରିବାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ହୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂହ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।

