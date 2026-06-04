ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ! ଏବେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ନା ତିଲକ ବର୍ମା? କିଏ ହେବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ନୂଆ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ
ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ନେବ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଭାରତର ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଇପାରେ ଏବଂ ୟୁକେ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳ ଚୟନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଏପେକ୍ସ କାଉନସିଲକୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇପାରେ।
ଭାରତୀୟ ଟି-୨୦ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି।
ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI)ର ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାତୀୟ ଚୟନ କମିଟି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀର ଏକମତ କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆପେକ୍ସ ପରିଷଦକୁ ଅବଗତ କରାଇବେ।
ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଯାଏ, ତେବେ ପ୍ରାୟ ୧୮ ମାସ ଧରି ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବୁଧବାର ଦିନ ବିସିସିଆଇର ଏକ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡିଛି କି, “ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ। ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଆଇପିଏଲ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଫର୍ମ ଫେରି ପାଇପାରିବେ କି ନାହିଁ।”
“ହେଲେ, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୟରୁ ବାହାରେ ଦେଖାଯାଉଥିଲେ। ସେ କେବଳ ରନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହେଉନଥିଲେ ବରଂ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ଅଭାବ ଥିଲା। ତେଣୁ, ଏକ କଠୋର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବେ ଜରୁରୀ ହୋଇଯାଇଛି।”
ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲମ୍ବା ତାଲିକାରୁ ବାଦ ଦେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଯୋଜନାର ଅଂଶ ନୁହଁନ୍ତି। ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏବଂ ତିଲକ ବର୍ମା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟି-୨୦ ଅଧିନାୟକ ହେବାର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ଅଟନ୍ତି।”
ଅଧିନାୟକ ଚୟନ ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ:
ଗତ ସପ୍ତାହର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, କିଛି ବିକଳ୍ପ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯିବା ପରେ, ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ ପସନ୍ଦ ପରି ମନେ ହେଉଛନ୍ତି।
ହେଲେ, ଏକ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ବିକଳ୍ପ ତିଲକ ହୋଇପାରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଚୟନ କମିଟିର ଅନେକ ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କ ବୟସ ହେତୁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି।
ଏକ ସୂତ୍ର କହିଛି, “ତିଲକଙ୍କୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ‘A’ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯାହା ଦ୍ଵାରା ତାଙ୍କର ଅଧିନାୟକତ୍ୱ କ୍ଷମତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରିବ।”
ଏହା ବୁଝାପଡୁଛି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ଆପତ୍ତି ଅଛି, ଯିଏ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଅଧିନାୟକ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଭାରତୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଦଳର ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଛନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ, ଶ୍ରେୟସ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର କ୍ଷମତାକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଉଛି, ଏକ ସତ୍ୟ ଯାହା କାହାରି ନଜରକୁ ଆସିନଥିଲା।
ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପସନ୍ଦ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ଯିଏ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପର ନକଆଉଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହଁନ୍ତି ଯେ ସାମସନ କିମ୍ବା ଇଶାନ କିଷାନ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ।