ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କିଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ? ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଏହି ଦୁଇଟି ସଙ୍କେତରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ର
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏଥର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବହୁମତ ମିଳିଛି। ଦଳ ୨୯୩ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ଏକାକୀ ୨୦୭ଟି ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।
Bengal New CM : ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ବଙ୍ଗଳାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିପ୍ଳବ କୁମାର ଦେବ ସହ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି। କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଅମିତ ଶାହ ଦୁଇଟି ଏଭଳି ସଙ୍କେତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ବଙ୍ଗଳାର ଚିତ୍ର ଅନେକାଂଶରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କୁ ସ୍ଵାଗତ କରିବା ପାଇଁ ବିଜେପିର ଫାୟାରବ୍ରାଣ୍ଡ ନେତା ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ଦିଲ୍ଲୀପ ଘୋଷଙ୍କ ସମେତ ଅନେକ ବଡ଼ ନେତା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅମିତ ଶାହ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଇ ତାଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଥିଲେ। ସେ କେବଳ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ସହ ଏପରି କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେଠାରେ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ନେତା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହାକୁ ଶୁଭେନ୍ଦୁଙ୍କ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୌଡ଼ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ‘ଗ୍ରୀନ ସିଗନାଲ୍’ ବୋଲି ଧରାଯାଉଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଅମିତ ଶାହ ଯେତେବେଳେ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରୁ ବାହାରିଲେ, ସେ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଇଥିଲେ। ଏହି କଥାରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱ ଶୁଭେନ୍ଦୁ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ୪ଟା ସମୟରେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଯେ ଶେଷରେ ବିଜେପି ବଙ୍ଗଳାର ବିକାଶ ପାଇଁ କାହାକୁ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦାବିଦାର ମାନୁଛି।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ
Extended a Hearty Welcome to the Hon'ble Union Home Minister Shri @AmitShah Ji on his arrival at the Netaji Subhash Chandra Bose International Airport at Kolkata.
This is the first time 'The Modern Day Chanakya' is visiting the Pious Land of West Bengal following the resounding… pic.twitter.com/HEoz1ZNFbP
— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 8, 2026
ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଶୁକ୍ରବାର କୋଲକାତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ସ୍ଥିର କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ଗଠନ ଦିଗରେ ଏହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଭାଜପା ବିଧାୟକ ଦଳ ବୈଠକରେ ଗୃହର ନେତାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେବ। ଦଳ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟରେ ନିଜର ସରକାର ଗଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନେ ଏହି ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି
ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଗୁରୁବାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏହା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ୧୭ତମ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜର ପଦବୀ ‘ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ’ ବୋଲି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ଫେସବୁକ୍, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ‘ଏକ୍ସ’ ଭଳି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ନିଜକୁ ଏବେ ବି କାର୍ଯ୍ୟରତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି।
ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦଳକୁ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ନିଜେ ନିଜର ଭବାନୀପୁର ବିଧାନସଭା ଆସନରୁ ନିର୍ବାଚନ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତଥାପି, ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ପରେ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ମନା କରିଦେଇଥିଲେ।