କିଏ ହେବ ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଏବେ ବି ସସପେନ୍ସ ଭିତରେ ଚେହେରା, ଲିଷ୍ଟରୁ କଟିପାରେ ନୀତିଶଙ୍କ ନାଁ!
JDU ନେତା ଶ୍ୟାମ ରଜକଙ୍କ ବଡ଼ ଦାବି। ଏ ହେବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
ବିହାର: ପଡ଼ିଥିଲା ଭୋଟ୍ ଆଉ ବାହାରିଲା ଫଳାଫଳ। ହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ କିଛି ଅଲଗା ହେଲା ରେଜଲ୍ଟ। ୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ସତରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।
ଏଥର NDA ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ସହିତ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିଛି। କିନ୍ତୁ ବିଜୟ ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ହେଲେ ନିର୍ବାଚନ ସରି ଫଳାଫଳ ବାହାରି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ବିହାରର ଭୋଟର ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ସେକଥା ଜାଣି ନାହାଁନ୍ତି।
ଯେପରି କୁହାଯାଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ କରି ବିଜେପି ୨୦୨୪ରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚେହେରାକୁ ସସପେନ୍ସ ଭିତରେ ରଖିଥିଲା। ଆଉ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର ଦିନକୁ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାଁ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା।
ତେଣୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି କି ଓଡ଼ିଶା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ବିହାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ସେ ଯାହା ହେଉନା କାହିଁକି ଏହାରି ଭିତରେ ନୀତିଶ କୁମାର ୯ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଆଉ ଏଥର ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ବଛାଯାଏ ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କର ୧୦ମ ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଶପଥ ନେବା ହେବ। ହେଲେ ଫଳାଫଳ ବାହାରିବା ପରେ ଏଥର ଅନ୍ୟ କେହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଲୋଚନା ହେଉଛି।
ଏହି ସମୟରେ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେତା ଶ୍ୟାମ ରାଜକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦବୀ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବିହାରର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଶ୍ୟାମ ରଜକ କହିଛନ୍ତି “ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ NDA ଏକଜୁଟ୍। ପାଣ୍ଡବମାନେ ଏକଜୁଟ୍। ଆମେ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲୁ। ସେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି ରହିବେ।”
ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ବୟାନ ପରେ ଉତ୍ତେଜନା:
ପ୍ରକୃତରେ, ବିଜେପି ମହାସଚିବ ବିନୋଦ ତାୱଡେ, ଏନଡିଏର ବିଜୟ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ହେବେ ତାହା ପାଞ୍ଚଟି ଦଳ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।
ଯଦିଓ ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏନଡିଏ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିଥିଲା, ତାଙ୍କର ବୟାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି।
ନୀତିଶ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ:
୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ NDA ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ।
ନୀତିଶ ତାଙ୍କ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “୨୦୨୫ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆମକୁ ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀ ଆମ ସରକାର ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ସମ୍ମାନନୀୟ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମୋର ସମ୍ମାନ, ହୃଦୟର ସହିତ କୃତଜ୍ଞତା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ।”