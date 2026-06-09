୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନରେ କିଏ ହେବ INDIA ମେଣ୍ଟର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ? ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କଲେ ସ୍ପଷ୍ଟ, ବୈଠକରେ ଉଠିଲା ଏହି ୨ଟି ପ୍ରଶ୍ନ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଲିଥିବା INDIA ବ୍ଲକର ବୈଠକ ମଧ୍ୟରେ ୨୦୨୯ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିଏ ହେବେ, ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ପକ୍ଷରୁ ୨ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ବେଶ ଜୋର ଧରିଛି।

By Priyanka Das

INDIA Bloc Meeting : ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ୮ ଜୁନ୍, ସୋମବାର ଦିନ INDIA ମେଣ୍ଟର ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ବୈଠକ ଅବସରରେ ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଗୋଷ୍ଠୀ) ର ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଚେହେରାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମେଣ୍ଟକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିବା ଉପରେ ବିଚାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ।

ୟୁବିଟି (UBT) ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କେବଳ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଏକୁଟିଆ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି INDIA ମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ ଦଳର ସାମୂହିକ ବୈଠକ ଏବଂ ସହମତି ଭିତ୍ତିରେ ନିଆଯିବ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, “ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚେହେରା କିଏ ହେବେ, ତାହା ସମସ୍ତ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମିଳିତ ଭାବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ। ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି, ତେବେ ମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପଦ ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ଅଟନ୍ତି।”

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ମୁଦ୍ଦାକୁ ନେଇ କେଉଁ ୨ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା?

ପ୍ରଶ୍ନ – ସାର୍, ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଚେହେରା କିଏ? କିମ୍ବା କାହା ପାଖରେ ସେହି ଚେହେରା ହେବାର କ୍ଷମତା ଅଛି?
ଉତ୍ତର – ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦର ଚେହେରା ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ସ୍ଥିର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ‘ଇଣ୍ଡିଆ’ ମେଣ୍ଟକୁ ଏକାଠି ବସି ଏହା ସ୍ଥିର କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ତାହା ଏକାଠି ବସି ହିଁ ସ୍ଥିର କରାଯିବ।

ପ୍ରଶ୍ନ – କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି? ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ନାମଗୁଡ଼ିକ… କେଉଁ ନାମ ଉପଯୁକ୍ତ ଲାଗୁଛି?
ଉତ୍ତର – ଯଦି ମୋଦୀ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ।

ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଶିବସେନା (ୟୁବିଟି) ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ ମେଣ୍ଟର ବୈଠକଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ନିୟମିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସାଂସଦ ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ ନିୟମିତ ବୈଠକର ପରାମର୍ଶ ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ମଧ୍ୟ ସହମତ ଅଛନ୍ତି।

You might also like More from author
More Stories

ନିଜ ନାଁରେ ଥିବା ମାମଲା ଲୁଚାଇ ଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ…

ଏପଟରେ ମମତାଙ୍କୁ ଗୁରୁ କହିଲେ; ସେପଟେ ତୀବ୍ର…

ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ୧୨ଟି ପରମାଣୁ ଅସ୍ତ୍ର ମୁତୟନ…

୨୬ ସିଟ, ୨୮ ପ୍ରାର୍ଥୀ; କ୍ରସ ଭୋଟିଂ ବଦଳାଇବ…

1 of 25,854