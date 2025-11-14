Bihar Elections: ବିହାରର ୨୪୩ଟି ଆସନରେ କିଏ ହେବ ବିଧାୟକ, ଏହିପରି ରହିବ ଫଳାଫଳ
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସୁଦ୍ଧା NDA ଆଗରେ।
ବିହାର: ବିହାରରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ୩୮ଟି ଜିଲ୍ଲାର ୪୬ଟି ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ଚାଲିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ପାଟନାର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି।
ନଭେମ୍ବର ୬ ଏବଂ ୧୧ ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୪୩ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଐତିହାସିକ ୬୭.୧୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ସୂଚନାନୁସାରେ “୨୪୩ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟ ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜାରି ରହିଛି। ୨୪୩ ଜଣ ରିଟର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ନିୟୋଜିତ ୨୪୩ ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଗଣନା ହେଉଛି।”
“ମୋଟ ୪,୩୭୨ଟି ଗଣନା ଟେବୁଲ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକରେ ଜଣେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ, ଜଣେ ଗଣନା ସହାୟକ ଏବଂ ଜଣେ ମାଇକ୍ରୋ-ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି।
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ୧୮,୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ଗଣନା ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି,” ଏହା କୁହାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳ ୮ଟାରେ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ସୁଦ୍ଧା NDA ଆଗରେ ରହିଛି।
“ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମେ ପୋଷ୍ଟାଲ୍ ବାଲଟ୍ ଗଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଇଭିଏମ୍ ସକାଳ ୮:୩୦ରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି,”।
ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଭୋଟ ଗଣତିକୁ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସାରା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବାହିନୀ (CAPF) ଏବଂ ବିହାର ପୋଲିସର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି।’
୧୦୬ଟି କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି:
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ପଠାଯାଇଥିବା ୧୦୬ ଟି କମ୍ପାନୀକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଦାୟିତ୍ୱରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭୋଟଦାନରେ ବ୍ୟବହୃତ EVM ଏବଂ VVPAT ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଡବଲ୍ ଲକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରୁମ୍ରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଇଥିଲା।
ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଗଣନା କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଦୁଇ-ସ୍ତରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇଛି। ଭିତର ସୁରକ୍ଷା କର୍ଡନ୍ CAPF ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି,
ଯେତେବେଳେ ବାହାର ପରିଧି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ପହରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, 24×7 CCTV ନିରୀକ୍ଷଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଛି।”