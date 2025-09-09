ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାମାତ୍ରକେ ମିଳିବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଦରମା କଥା ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍

ଉପ-ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାମାତ୍ରକେ ମିଳିବ ମହାରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା, ଦରମା କଥା ଜାଣିଲେ ଉଡ଼ିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶ ଆଜି ନୂତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପାଇବ। ୨୧ ଜୁଲାଇରେ ଜଗଦୀପ ଧନଖରଙ୍କ ହଠାତ୍ ଇସ୍ତଫା ପରେ, ଏହି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ନିର୍ବାଚନ କରିବା ଜରୁରୀ ହୋଇଗଲା।
ଏନଡିଏ ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଥିବା ବେଳେ, ବିରୋଧୀ ଭାରତ ଆଲାୟନ୍ସ ବି. ସୁରଦର୍ଶନ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆସନ୍ତୁ ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସେହି ମହାନ ସୁବିଧା ଏବଂ ଦରମା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଯାହା ସେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
ଦରମା
ପ୍ରଥମେ, ଦରମା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଭାରତର ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ମାସିକ ୪ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରମା ମିଳେ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରାଜ୍ୟସଭାର ପଦାଧିକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିମାଣ ଏବଂ ଭତ୍ତା ପାଆନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା (DA) ମଧ୍ୟ ଯୋଡା ଯାଇଥାଏ, ଯାହା ସମୟ ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥାଏ। ଏହା ସହିତ, ସେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପାଆନ୍ତି।
ଜିତିବା ମାତ୍ରେ ଏହି ସୁବିଧା
ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ମାତ୍ରେ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରୀ ବାସଭବନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ଟ୍ରେନ୍-ବିମାନ ଯାତ୍ରା, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍, ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ସେବା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ମିଳିଥାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଗୁଡ଼ିକର ଏକ କାଫଲା ସର୍ବଦା ସେଠାରେ ରହିଥାଏ। ଶିକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ କିମ୍ବା କଲେଜରେ ଫି ଛାଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ। ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ କୂଟନୈତିକ ପାସପୋର୍ଟ, ହୋଟେଲ ବୁକିଂ ଏବଂ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସୁବିଧା।
ପଦବୀ ଛାଡିବା
ପଦ ଛାଡିବା ପରେ ମଧ୍ୟ, ପୂର୍ବତନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ସରକାର ଅନେକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ପେନସନ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରମାର 50 ପ୍ରତିଶତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟାଇପ୍-8 ବଙ୍ଗଳା, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଚିବ, ସହାୟକ, ସୁରକ୍ଷା, ଡାକ୍ତର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ଅନେକ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ଜାରି ରହେ। ସେହି ସମୟରେ, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ, ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଟାଇପ୍-7 ବଙ୍ଗଳା ଏବଂ କିଛି ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ।
ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କିପରି ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି
ପଞ୍ଚଦଶ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋଟ୍ ହେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ପ୍ରଥମେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତରେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯାହା ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 66 ଅନୁଯାୟୀ ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାର ସାଂସଦମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନରେ ଭୋଟଦାନ ବାଲଟ ପେପର ଏବଂ ଏକକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣୀୟ ଭୋଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଏ। ଏଥିରେ, ସାଂସଦମାନେ ପ୍ରାଥମିକତା ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି। ଗୁପ୍ତ ମତଦାନ ଯୋଗୁଁ, କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କେଉଁ ସାଂସଦ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦେଇଛନ୍ତି।