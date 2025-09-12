୧୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କିଏ ହେବ, ଏବେ ଏମାନେ ସମ୍ଭାଳିବେ ଅମ୍ବାନୀ-ଆଦାନୀଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ

କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବେ ଏମାନେ।

By Subhasmita Das

ମୁମ୍ୱାଇ: ଏବେକା ସମୟରେ ଭାରତର କର୍ପୋରେଟ୍ ହାଉସଗୁଡିକରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟୁଛି।  ଦେଶର ବଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ମାଲିକମାନେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।

ବନ୍ଦର, ବିମାନବନ୍ଦର, ତୈଳ ବିଶୋଧନାଗାର, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଆଇଟି ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଶିଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ନୂଆ ମାଲିକ ହାତକୁ ଯିବ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।

ଆକଳନ କରାଯାଉଛି ଯେ ୨୦୨୪ରୁ ୨୦୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୨୫ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ।

ଆଦାନୀ ଗ୍ରୁପ୍‌ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି: ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଶିଳ୍ପପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୌତମ ଆଦାନୀ, ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଯୋଜନା କରିସାରିଛନ୍ତି।

ବ୍ଲୁମବର୍ଗ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେ ୭୦ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଅବସର ନେବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଚାରି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ – ପୁଅ କରଣ ଏବଂ ଜିତ ଏବଂ ଭଣଜା ପ୍ରଣବ ଏବଂ ସାଗରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିବେ।

କରଣ ଆଦାନୀ ବନ୍ଦର ଏବଂ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଣବ ଆଦାନୀ ଖାଇବା ତେଲ, ତେଲ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି।

ସେହିପରି ସାଗର ଆଦାନୀ ଗ୍ରୀନ ଏନର୍ଜି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜିତ ଆଦାନୀ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ୍ ବ୍ୟବସାୟ ଦେଖାଶୁଣା କରୁଛନ୍ତି।

ପରିବାରର ମହିଳାମାନେ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ନାହାନ୍ତି। ସାଗରଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ଜିତଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଦିବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଅମ୍ବାନୀଙ୍କ ତିନି ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ, ତିନୋଟି ସାମ୍ରାଜ୍ୟ: ରିଲାଏନ୍ସ ମୁଖ୍ୟ ମୁକେଶ ଅମ୍ବାନୀ ୨୦୨୩ ମସିହାରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ତିନି ସନ୍ତାନଙ୍କୁ ବୋର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି।

ଇଶା ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ରିଟେଲ୍ ସେକ୍ଟର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆକାଶ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ଜିଓ (ଟେଲିକମ୍)ର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଅନନ୍ତ ଅମ୍ବାନୀଙ୍କୁ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସୈର ଶକ୍ତିର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

ଗୋଦରେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ବିଭାଜିତ ହେଲା: ୧୨୭ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଗୋଦରେଜ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ୨୦୨୪ ମସିହାରେ ପାରସ୍ପରିକ ସହମତିରେ ଏହାର ସାମ୍ରାଜ୍ୟକୁ ଦୁଇଟି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଥିଲା।

ଆଦି ଏବଂ ନାଦିର ଗୋଦରେଜ୍ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବ୍ୟବସାୟର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜାମସେଦ୍ ଏବଂ ସ୍ମିତା ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଗୋଦରେଜ୍ ଆଣ୍ଡ୍ ବୟସ୍ ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ଆଦିଙ୍କ ପୁଅ ପିରୋଜଶା ଏବଂ ଜାମସେଦ୍ ଙ୍କ ଝିଅ ନ୍ୟାସିକା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି।

