ବିହାରର ୩ ହଟ୍ ସିଟ୍ ଆଲିନଗର, ମନେର, ମୋକାମାରେ କିଏ ମାରିବ ବାଜି? କ’ଣ କହୁଛି ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ

By Jyotirmayee Das

Bihar Election: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ଫଳାଫଳ ଆଜି ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ବିହାରର ସମସ୍ତ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ଆସନ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ଏଥର, ଆଲିନଗର, ମନେର ଏବଂ ମୋକାମାରେ ଜୋରଦାର ଲଢ଼େଇ ହୋଇଛି । ତେଣୁ ଏହି ୨ ଆସନ ଉପରେ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ।

ଆଲିନଗରରୁ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୈଥିଳୀ ଠାକୁର, ମୋକାମାରୁ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନେତା ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ମନେରରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୃଢ଼। ତିନୋଟି ଆସନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ୩ ଆସନରୁ କିଏ ହେବ ବିଜୟୀ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ କଣ କହୁଛି ।

୨୦୨୫ ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଯୁବ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଶେଷକରି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ମିଳିତ ପ୍ରଭାବ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ। ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଥର ବିଜେପି ଦରଭଙ୍ଗାର ଆଲିନଗରରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି।

ମୈଥିଳୀ ଜୁଲାଇ ୨୫, ୨୦୦୦ରେ ବିହାରର ମଧୁବାନୀ ଜିଲ୍ଲାର ବେନିପାଟ୍ଟି ଗ୍ରାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଜଣେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗାୟକ ଭାବରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରତୀୟ ଭାଷାରେ ଗୀତ ଗାଇଛନ୍ତି। ଅଙ୍କଜ୍ୟୋତିଷ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ୭ ।

ମୈଥିଳୀ ଗ୍ରହ ବିଶେଷ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ। ମଙ୍ଗଳ ରାଜନୈତିକ ସଂଘର୍ଷ, ଲଢ଼ୁଆ ମନୋଭାବ ଏବଂ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ । ସେହିପରି ବୁଧ ପରିଚାଳନା, ରଣନୀତି ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ଦକ୍ଷତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଏ।

ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳ ଦିନ, ମଙ୍ଗଳ ଏକ ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ବିରୋଧୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇପାରେ। ବୁଧ ମିଶ୍ରିତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସଂଖ୍ୟା ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ମୈଥିଳୀ ଠାକୁରଙ୍କ ମୂଳ ସଂଖ୍ୟା ୭, ଯାହା କେତୁ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ। ଆଜିର ତାରିଖ ହେଉଛି ନଭେମ୍ବର ୧୪ । ୧ + ୪ = ୫, ଏବଂ ମୋଟ = ୧+ ୪ + ୧ + ୧ + ୨ + ୦ + ୨ + ୫ = ୧୬ – ୭। ସଂଖ୍ୟା ୫ ନିର୍ବାଚନ ରଣନୀତି, ଗଣମାଧ୍ୟମ ଫୋକସ୍ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଂଯୋଗକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ।

ସେହିପରି ସଂଖ୍ୟା ୭ ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ଆଲିନଗର ଆସନଟି ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବରେ ରହିଛି, ଯାହା ତୀବ୍ର ପ୍ରତିଯୋଗିତାକୁ ସୂଚିତ କରୁଛି।

ମୋକାମା ଆସନରେ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୀଣା ଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ହେଉଛି। ଏହି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ଆସନରେ ଶନିଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଶେଷ ଫଳାଫଳକୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଭାବରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ।

ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କର ମେଷ ରାଶି । ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଏକ ଦୃଢ଼ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, ଯାହା ଏକ କଠିନ ସଂଘର୍ଷର କାରଣ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଭାବ କିମ୍ବା ଦୃଢ଼ ବିରୋଧର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ମନେରରୁ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଏହି ଆସନରେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଜାତିଭିତ୍ତିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଭୋଟ୍ ଧାରାକୁ ଦେଖିଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଶୁକ୍ର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରମୁଖ। ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାମ ବୁଧ, ମଙ୍ଗଳ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରର ମିଶ୍ରଣ, ଯାହା ଭୂମି ସ୍ତର ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଆକର୍ଷଣ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରେ।

ମନେରରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏତ ଉପର ପତନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଏକ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବ।

 

