କାହାକୁ ମିଳିବ ପଦୋନ୍ନତି, ତ କାହାକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସତର୍କ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଭଳି ରହିବ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଦିନ
ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି କୁମ୍ଭ, ମେଷ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
Daily Horoscope : ଶୁକ୍ରବାର ଦିନଟି କୁମ୍ଭ, ମେଷ ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ୟାରିଅର୍ ଏବଂ ମାନ-ସମ୍ମାନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାର ରହିବ। କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଶୁଭ ଖବର ମିଳିବା ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ମେଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଅଧିକାର ଏବଂ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ବୃଷ, ମିଥୁନ ଏବଂ ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆଜି ନିରାଶା, ବିବାଦ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ, ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଫଳରେ କ’ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି।
ମେଷ: ଆଜି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ କ୍ଷମତା ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିବ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହୋଇପାରେ।
ବୃଷ: ଆଜିର ଦିନଟି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ବହୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଶାନୁରୂପ ସଫଳତା ନମିଳିବାରୁ ମନ କିଛିଟା ନିରାଶ ହୋଇପାରେ। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ।
ମିଥୁନ: କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳରେ ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କୂଟନୀତିର ସାହାରା ନେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବାଣୀ ଉପରେ ସଂଯମ ରଖନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଅଧିକାରୀ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧନ ବ୍ୟୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
କର୍କଟ: ନିଜ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଷୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ବହୁତ ଭଲ, ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରେ।
ସିଂହ: ଆଜିର ଦିନଟି ଉତ୍ସାହରେ ଭରପୂର ରହିବ। ଆପଣ ରିସ୍କ ନେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବୌଦ୍ଧିକ ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହେବ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବେ। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିପାରେ।
କନ୍ୟା: ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ତର୍କଶକ୍ତି ବଳରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳ କିମ୍ବା ପରିବାରରେ ଆଶାନୁରୂପ ସମ୍ମାନ ନମିଳିବାରୁ ଅସନ୍ତୋଷ ରହିପାରେ। ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ।
ତୁଳା: ସମ୍ପର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିବା ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ନିବେଶ ମାମଲାରେ ନିଜ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ।
ବିଛା: ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ମାନ-ସମ୍ମାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ନିଜ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କାମ ବାହାର କରିବାରେ ସଫଳ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ସହଯୋଗ ମିଳିବ ଏବଂ ନିବେଶରୁ ଲାଭ ପାଇବେ।
ଧନୁ: ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଶିଖରରେ ରହିବ। ଉର୍ଜାକୁ ସଠିକ୍ ଦିଗରେ ଲଗାଇଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଆପଣଙ୍କ ଉପଲବ୍ଧି ଦେଖି ଅନ୍ୟମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ।
ମକର: ଆଜି କାମର ଚାପ କମ୍ କରି ନିଜକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଉର୍ଜାକୁ ପୁନଃ ସଞ୍ଚିତ କରି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ।
କୁମ୍ଭ: ଆଜି ପଦୋନ୍ନତି ଏବଂ ମାନ-ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ଦିନ। ସାମାଜିକ ସ୍ତରରେ ପ୍ରଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଅପେକ୍ଷିତ ଶୁଭ ଖବର ଆଜି ମିଳିପାରେ। ନୂତନ ସହଭାଗିତା ପାଇଁ ସମୟ ଅନୁକୂଳ।
ମୀନ: ଆଜିର ଦିନଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ। ମାନ-ସମ୍ମାନ ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅଧିକାରୀମାନେ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଖୁସି ରହିବେ। କଳା ଏବଂ ସୃଜନଶୀଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ।