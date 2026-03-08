ବର୍ଷା ପାଇଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ୍ ହେଲେ ଭାରତ-ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ହେବ ଚାମ୍ପିଅନ, କାହାକୁ ମିଳିବ ଟ୍ରଫି, ଜାଣନ୍ତୁ ନିୟମ
ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ICCର ନିୟମ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଯଦି ଦେଖିବା ଗତ ମାସରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛି ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଘଟିଛି, ସବୁକିଛି ଏହି ଟ୍ରଫି ପାଇଁ। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି।
ଆଜି ଭାରତ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ ହୋଇ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ତା’ର ପ୍ରଥମ ଟ୍ରଫି ଉଠାଇବ। ଚାମ୍ପିଅନ ଦଳର ବିଜୟ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳା ନଯାଏ ତେବେ କଣ ହେବ? ବର୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ICCର ନିୟମ କ’ଣ ରହିଛି?
ଯଦି ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ କିଏ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବ:
ଆଜି ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ ତାରିଖରେ ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ, ଯଦି ବର୍ଷା ମ୍ୟାଚରେ ବାଧକ ସାଜେ ଏବଂ କଟ-ଅଫ୍ ସମୟ ସୁଦ୍ଧା ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ନହୁଏ, ତେବେ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ର ଅତି କମରେ ୧୦ ଓଭର ଖେଳ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ। ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇନିଂସରେ ୧୦ ଓଭର ଖେଳ ମଧ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇନପାରେ, ତେବେ ରିଜର୍ଭ ଡେ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ।
୯ ମାର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଫାଇନାଲ ପାଇଁ ରିଜର୍ଭ ଡେ। ରିଜର୍ଭ ଡେ ପାଇଁ ଭିନ୍ନ ନିୟମ ଅଛି। ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭର ହ୍ରାସ ପରେ ଆଜି କିଛି ଓଭର ଖେଳାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ତେବେ ରିଜର୍ଭ ଡେରେ ପୂର୍ବ ଦିନ ଯେଉଁଠାରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିଲା ସେହିଠାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଡେ ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ:
ଯଦି ରିଜର୍ଭ ଡେ ରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଉଭୟଙ୍କୁ ମିଳିତ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯିବ। ପୂର୍ବରୁ, ୨୦୦୨ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ମିଳିତ ବିଜେତା ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ପାଗ ସଫା ରହିବ, ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ।