ଇରାନ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଧ୍ଵସଂ ସ୍ତୁପ ପାଲଟିଯିବ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ କାହାର ହେବ ବେଶୀ କ୍ଷତି
ଧ୍ଵସଂ ହୋଇଗଲେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା, କିଏ ଦେବ ବୀମା ଟଙ୍କା
Burj Khalifa Insurance: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲର ମିଳିତ ଅଭିଯାନ ପରେ ଉପସାଗରୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଆମେରିକା ସାମରିକ ଘାଟି ଉପରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ ପରେ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଟାୱାର ଦୁବାଇର ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାକୁ ଖାଲି କରିଦିଆଯାଇଛି। ସହରର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ସମୟରେ, ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି ଯେ, ଯଦି ଏପରି ଆକ୍ରମଣ ହୁଏ ତେବେ ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର କ୍ଷତି ପାଇଁ କିଏ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ବୀମା
ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ବୀମା ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଅଧୀନରେ ବୀମାକୃତ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଗଠନ ପ୍ରାୟ ୧.୫ ବିଲିୟନ ଡଲାର୍ ପାଇଁ ବୀମାକୃତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଥମିକ ବୀମା ପ୍ରଦାନକାରୀ ହେଉଛି ସୁକୁନ୍ ବୀମା, ଯାହାର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ପୁନଃବୀମା ମହାରଥୀ ମ୍ୟୁନିଚ୍ Re ମୁଖ୍ୟ ପୁନଃବୀମାକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ପୁନଃବୀମା କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ପାଇଁ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟାକଅପ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷତିକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହି ବୀମା ସାଧାରଣତଃ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ସାଂରଚନିକ କ୍ଷତି, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ହିଂସାର କିଛି ପ୍ରକାରର ବିପଦକୁ କଭର୍ କରେ।
ଉଚ୍ଚ ବିପଦ କଭର
ସାଧାରଣ ସମ୍ପତ୍ତି ବୀମା ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଯୁଦ୍ଧ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କ୍ଷତିକୁ ବାଦ ଦିଏ। ତଥାପି, ବୁର୍ଜ ଖଲିଫା ପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା କୋଠାଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ବୀମା କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ବିପଦ ବୀମା ନାମକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୀମା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଦ୍ୱାରା କଭର ହୋଇଥାଏ।
ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପଲିସିଗୁଡ଼ିକ ଆତଙ୍କବାଦ, ଅନ୍ତର୍ଘାତ, କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଆକ୍ରମଣ, ଦଙ୍ଗା ଏବଂ ବିଦେଶୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥିବା କ୍ଷତିକୁ କଭର କରିପାରିବ। ଯଦି କ୍ଷତିକୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ ହିଂସା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରାଯାଏ, ତେବେ ବୀମା କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ପୁନଃବୀମାକାରୀମାନେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ।
କାହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ଅଛି?
ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାର ବିଶାଳ ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ, ଆର୍ଥିକ ବିପଦକୁ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ପୁନଃବୀମାକାରୀଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ। ମ୍ୟୁନିଚ୍ ରେ ଭଳି କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ଅନେକ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବୀମା ଫାର୍ମ ମଧ୍ୟରେ ବିପଦ ବଣ୍ଟନ କରନ୍ତି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ କ୍ଷତି କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ହେଲେ ମଧ୍ୟ, କୌଣସି ଗୋଟିଏ କମ୍ପାନୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ବଦଳରେ, ସମଗ୍ର କ୍ଷତିକୁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ବୀମା ପ୍ରଦାନକାରୀଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟି ଦିଆଯାଏ।
ବିଭିନ୍ନ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ପୃଥକ ବୀମା
ବୁର୍ଜ ଖଲିଫାରେ ଆବାସିକ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କର୍ପୋରେଟ୍ ଅଫିସ୍ ଏବଂ ଆରମାନି ହୋଟେଲ୍ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକର ନିଜ ନିଜ ମାଲିକ କିମ୍ବା ଅପରେଟରଙ୍କ ସହିତ ପୃଥକ ବୀମା ପଲିସି ଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଅଫିସ୍ ଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି କୋଠାର ଗଠନମୂଳକ ବୀମାଠାରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦିଆଯିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାଲିକଙ୍କ ବୀମା ପଲିସି ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ।
ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ କି?
ଯଦି କୌଣସି ଆକ୍ରମଣ ବୀମା କଭରେଜ ବାହାରେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଏ, ତେବେ UAE ସରକାର ଜରୁରୀକାଳୀନ କ୍ଷତିପୂରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କିମ୍ବା ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରେ ସହାୟତା କରିପାରନ୍ତି। ସରକାର ପ୍ରାୟତଃ ବଡ଼ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କିମ୍ବା ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ପୁନଃନିର୍ମାଣରେ ସହାୟତା କରିବା, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥାଏ।