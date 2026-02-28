ବିଶ୍ୱକପରୁ OUT ହୋଇଯିବ ଟିମ ଇଣ୍ଡିଆ! କାଲିର ମ୍ୟାଚରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବଦଳିଯିବ ସମୀକରଣ; ଜିତୁ ଜିତୁ ହାରିଯିବ ଦଳ!
Ind Vs WI: ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ କ'ଣ ହେବ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପର ୮ ର ଗ୍ରୁପ ୨ ର ଆଉ ଏକ ଅତି କଡ଼ା ମୁକାବିଲାରେ, ଇଂଲଣ୍ଡ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି, ଯାହା T20 ବିଶ୍ୱକପର ଉତ୍ସାହକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଇଂଲଣ୍ଡର ବିଜୟ ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପଥ ପରିଷ୍କାର କରିଛି।
ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ ଆସନ୍ତାକାଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପାଲେକେଲରେ ଆୟୋଜକ ଦଳକୁ ପରାସ୍ତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡର୧.୩୯୦ ରନ ହାର ତୁଳନାରେ ତାର ରନ ହାର (-୦.୪୬୧)ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୁଏ, ତେବେ ଏହି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭାରତ ସହିତ ଆଉ ଏକ ମୁକାବିଲାର ଗାଣିତିକ ଆଶା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତଥାପି, ଏହା ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ଅନେକ ଗାଣିତିକ ଏବଂ ଗାଣିତିକ ସମୀକରଣ ସମ୍ଭବ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ।
ସୁପର ୮ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ସ୍ଥିତି:
ଗ୍ରୁପ୍-୧ ଖେଳିଲା ଜିତିଛନ୍ତି ପରାଜିତ ଅନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ସ୍କୋର୍ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍
ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (Q) ୨ ୨ ୦ ୦ ୪ ୨.୮୯୦
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ୨ ୧ ୧ ୦ ୨ ୧.୭୯୧
ଭାରତ ୨ ୦ ୧ ୦ ୨ -୦.୧୦୦
ଜିମ୍ବାୱେ ୨ ୦ ୨ ୦ ୦ -୪.୪୭୫
ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ସମନ୍ୱୟ କ’ଣ: ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ, ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ କ୍ୱାର୍ଟରଫାଇନାଲ ନକଆଉଟ୍ ପରି। ବିଜୟୀ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲକୁ ଉନ୍ନୀତ ହେବ। ଏହି ସମୟରେ, ଗ୍ରୁପ୍ ୨ରେ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ବିରାଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟୀ ହେବାକୁ ପଡିବ।
ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି: ମୋଟ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ତଥାପି, ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ, ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି।
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୦
ଭାରତ ବିଜୟୀ: ୧୯
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିଜୟୀ: ୧୦
ଡ୍ର: ୦୧
ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ
ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟି୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ : ୦୪
ଭାରତ ବିଜୟୀ: ୦୧
ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିଜୟୀ: ୦୩
ଭାରତ କେବେ ବିଶ୍ୱକପରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି: ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛି। ଭାରତ ବିଶ୍ୱକପରେ କେବଳ ଥରେ ୱିଣ୍ଡିଜକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା, ସେ ପୁଣି ୨୦୧୪ରେ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତକୁ ତିନି ଥର ପରାସ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଥରେ ହାରିଛି।