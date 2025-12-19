୫ମ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ର ପୂର୍ବାନୁମାନ, ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଭାରତ-ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରୁ ଜିତିବ ଏହି ଦଳ,ଜାଣନ୍ତୁ ପରିସଂଖ୍ୟାନ…

ସତ ହେବ କି ପୂର୍ବାନୁମାନ, ପଞ୍ଚମ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ ଏହି ଦଳ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ପାଞ୍ଚ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପଞ୍ଚମ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସିରିଜ୍ ରେ ୨-୧ ରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ତେଣୁ, ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡିବ।

ଚତୁର୍ଥ ଟି-୨୦ ପରି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିରିଜ୍ ଭାରତ ସପକ୍ଷରେ ରହିବ। ଏହି ସମୟରେ, ସିରିଜ୍ ହାରିବାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଭ୍ରମଣକାରୀ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାକୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ବିଜୟ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

ଭାରତ ନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଆମ୍ନାସାମ୍ନାରେ କିଏ ଆଗରେ:

ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ୩୫ ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଭାରତ ୨୦ ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୧୩ ଟି ମ୍ୟାଚ ଜିତିଛି।

ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ କୌଣସି ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଶେଷ ୧୦ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତ ୭ ଥର ଜିତିଛି, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ କୌଣସି ଫଳାଫଳରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।

୫ମ T20I ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ:

ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବାନୁମାନ ମିଟର ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ତେଣୁ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭାରତ ପାଖରେ ଅଧିକ। ହେଲେ, ମ୍ୟାଚ୍ ୬୦-୪୦ ବୋଲି କହିବା ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ।

ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରାୟତଃ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ପାଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏଠାରେ କିଛି କାକର ପଡ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ।

ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରେ। ପିଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଠାରେ ରନ୍ କରିବା ସହଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାଏ। ହେଲେ, ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ନୂତନ ବଲ୍ ସହିତ ଭଲ ସ୍ୱିଙ୍ଗ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ।

