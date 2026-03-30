ଆଜି ବର୍ଷା ହେଲେ RR vs CSK ଭିତରୁ କିଏ ଜିତିବ? ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିଛି ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ବର୍ଷା ବିଗାଡ଼ି ଦେବ ଆଜିର IPL ମଜା।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ IPL ୨୦୨୬ ରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। RR ଏବଂ CSK ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମୁକାବିଲା ଗୌହାଟୀର ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ମେଘୁଆ ପରିସ୍ଥିତି ପିଚ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟସ୍ ଜିତିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।
ଆଜି ପ୍ରଥମ IPL ସିଜିନର ବିଜେତା ପାଞ୍ଚଥର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ବରସାପାରା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୦ ରେ ହେବ।
ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ CSK ଅନେକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି; MS ଧୋନି ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଆଜି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ ନାହିଁ। ଅନେକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଜିର ଯୁଦ୍ଧ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।
ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ୍ ‘ୟଲୋ ଆର୍ମି’ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିବେ, ଯେତେବେଳେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ଚେନ୍ନାଇ ବିପକ୍ଷରେ ଗୋଲାପୀ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ।
ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ IPL ରେକର୍ଡ କ’ଣ:
ପୂର୍ବରୁ ବରସାପାରାରେ ଛଅଟି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି; ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ତିନି ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ଦୁଇ ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦଳ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ହାରିଛନ୍ତି ସେହି ଦଳ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚାରି ଥର ବିଜୟୀ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଟସ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।
RR vs CSK ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:
ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୧
ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିଜୟୀ: ୧୬
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିଜୟୀ: ୧୫
ଆଜି ଗୌହାଟୀରେ ପାଗ କିପରି ରହିବ:
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ୧୫ ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି।
ରାତି ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପିଚ୍ର ଆଚରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଟସ୍ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ପାଲଟିବ।
ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ବରସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ଲାଲ ମାଟିରେ ଗଠିତ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସମତଳ। ଯଦିଓ ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବୋଲରଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରେ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ୪-୫ ଓଭରରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ।
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାୟୁରେ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହିଥାଏ, ଯାହା ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ପାଗ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ।