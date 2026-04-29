୫ ରାଜ୍ୟରେ କି ଗଢିବ ସରକାର ? ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ

ବିଜେପି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ନିଜର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି ।

By Shiv Sankar Singh

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲଢେଇ ଏବେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ତାମିଲନାଡୁ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପୁଡୁଚେରୀରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଟ୍ ଗଣତି ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ‘ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍’ ବା ମତଦାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସର୍ଭେ ଫଳାଫଳ ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ତେବେ ଏହି ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, କେଉଁଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ପବନ ବହୁଛି ତ କେଉଁଠି ପୁଣି ପୁରୁଣା ସରକାର ଦମଦାର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।

ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ: ଦିଦି ବନାମ ବିଜେପିର କଡ଼ା ଟକ୍କର
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (TMC) ଏବଂ ବିଜେପି ମଧ୍ୟରେ କାଣ୍ଟେ କା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ଟିଭି-ମେଟ୍ରାଇଜ୍ ଏବଂ ଆକ୍ସିସ୍ ମାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆର ସର୍ଭେ ଅନୁଯାୟୀ, ବଙ୍ଗଳାରେ ସରକାର ଗଠନ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଘୋର ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରହିଛି। କିଛି ସର୍ଭେ ମମତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ଆଗରେ ରଖୁଥିବା ବେଳେ ବିଜେପି ଏଥର ନିଜର ଆସନ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।

ତାମିଲନାଡୁ: ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ଙ୍କ ଦବଦବା କାଏମ?
ତାମିଲନାଡୁରେ ଏମ.କେ. ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ DMK ମେଣ୍ଟ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଷମତା ଦଖଲ କରିବାର ସଙ୍କେତ ମିଳୁଛି। ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ମୁତାବକ, AIADMK ଏବଂ ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ DMK ର ପଲା ଭାରି ରହିଛି। ଏଠାରେ ଭୋଟରମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ଙ୍କ ଶାସନ ଉପରେ ଭରସା ପ୍ରକଟ କରିଥିବା ଜଣାପଡୁଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାଲିନ…

ଆସାମରେ 'ହ୍ୟାଟ୍ରିକ' ଅଭିମୁଖେ…

କେରଳ: ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ପୁନରାବୃତ୍ତି?
କେରଳର ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତି ୫ ବର୍ଷରେ ସରକାର ବଦଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗତଥର ଏହି ଧାରା ଭାଙ୍ଗିଥିଲା। ଏଥର ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ, ବାମପନ୍ଥୀ (LDF) ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ UDF ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ମୁକାବିଲା ହେଉଛି। କେରଳ ଭୋଟରଙ୍କ ମନ ଜାଣିବା ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଛି।

ଆସାମ: ବିଜେପି ବନାମ ହାତ
ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ଆସାମରେ ବିଜେପି ନିଜର ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ ରଖିଥିବା ଭଳି ମନେହେଉଛି। ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜେପି ପୁଣି ଥରେ ସରକାର ଗଠନ କରିପାରେ ବୋଲି ଅଧିକାଂଶ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ମେଣ୍ଟ କିଛି ଆସନ ହାତେଇବାରେ ସଫଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିପାରେ।

ପୁଡୁଚେରୀ: କାହାର ହେବ ଶାସନ ଗାଦି?
ଛୋଟ ରାଜ୍ୟ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପୁଡୁଚେରୀର ଲଢ଼େଇ ବେଶ୍ ରୋଚକ। ଏଠାରେ NDA ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆ ମେଣ୍ଟ (INDIA Alliance) ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ ଲଢ଼େଇ ହେଉଛି। ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଫଳାଫଳ ଯେକୌଣସି ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ।

କ’ଣ ଏହି ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱ?
ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ହେଉଛି ଭୋଟ୍ ଦେଇ ବାହାରୁଥିବା ଭୋଟରଙ୍କ ମତାମତ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ଆନୁମାନିକ ଫଳାଫଳ। ଏହା ଅନ୍ତିମ ଫଳାଫଳ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ଜନତାଙ୍କ ମୁଡ୍ କେଉଁଆଡ଼କୁ ଅଛି ତାହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଙ୍କେତ ମିଳିଥାଏ।

ଚଳିତ ମଇ ମାସ ୪ ତାରିଖରେ ଭୋଟ୍ ଗଣତି ହେବ। ସେହିଦିନ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ ଯେ ଏକଜିଟ୍ ପୋଲ୍‌ର ଆକଳନ କେତେ ସତ ଏବଂ କେଉଁ ଦଳ କ୍ଷମତାର ସିଂହାସନରେ ବସିବ।

You might also like More from author
More Stories

ତାମିଲନାଡୁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲା ଷ୍ଟାଲିନ…

ଆସାମରେ ‘ହ୍ୟାଟ୍ରିକ’ ଅଭିମୁଖେ…

ବଡ଼ ଖବର: ଏକ୍‌ଜିଟ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁଯାୟୀ…

ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ ୯୦% ମତଦାନ, କାହା…

1 of 24,051