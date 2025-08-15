ଚଳିତ ‘ଏସିଆ କପ୍’ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶକୁ ନାକରେ କନ୍ଦାଇବ ଭାରତ; ଏହି ଟ୍ରଫି ସର୍ବାଧିକ ଥର ଜିତିଛି INDIA
ସର୍ବାଧିକ ଥର ଜିତିଛି ଇଣ୍ଡିଆ । ଏହାପଛକୁ ରହିଛି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ଏସିଆ କପ୍ର ୧୭ତମ ସଂସ୍କରଣ। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା କେବଳ ତୃତୀୟ ଥର ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏସିଆ କପ୍ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ବାକି ୧୪ଟି ଏସିଆ କପ୍ ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହା ପରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଛି।
ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଜିତିଛି
ଏସିଆ କପ୍ ୧୯୮୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଭାରତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା। ଭାରତ ସର୍ବାଧିକ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି।
ଭାରତ ମୋଟ ୮ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଭାରତ ୧୯୮୪, ୧୯୮୮, ୧୯୯୦-୯୧, ୧୯୯୫, ୨୦୧୦, ୨୦୧୬, ୨୦୧୮ ଏବଂ ୨୦୨୩ ବର୍ଷରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୬ ଥର ଜିତିଛି
ଭାରତ ପରେ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଦଳ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୬ ଥର ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୧୯୮୬, ୧୯୯୭, ୨୦୦୪, ୨୦୦୮, ୨୦୧୪ ଏବଂ ୨୦୨୨ରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
ପାକିସ୍ତାନ କେବଳ ଦୁଇଥର ଜିତିଛି
ପାକିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଇତିହାସରେ କେବଳ ଦୁଇଥର ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ୨୦୦୦ ମସିହାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା। ଏହା ପରେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଦୀର୍ଘ ୧୨ ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ୨୦୧୨ ମସିହାରେ ପାକିସ୍ତାନ ପୁଣିଥରେ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ-ଆଫଗାନିସ୍ତାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ବପ୍ନ
ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏସିଆ କପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନୋଟି ଦଳ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତି ନାହାଁନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଏସିଆ କପ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସାମିଲ ହେଉଥିବା ନୂତନ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।