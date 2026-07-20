୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡେନ ବଲ୍, ଏହି ଖେଳାଳି ଜିତିଲେ ୫ଟି ଆଓ୍ୱାର୍ଡ
୨୦୨୬ FIFA ବିଶ୍ୱକପରେ କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ଆଓ୍ୱାର୍ଡ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଯାତ୍ରା ସ୍ପେନ୍ର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେବା ସହ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ୍ରେ ସ୍ପେନ୍ ୧-୦ ଗୋଲ୍ରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ହାସଲ କରିଛି।
ସ୍ପେନ୍ର ଏହି ବିଜୟର ନାୟକ ଥିଲେ ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍, ଯିଏ ମ୍ୟାଚ୍ର ଏକମାତ୍ର ଗୋଲ୍ କରିଥିଲେ। ଫାଇନାଲ୍ରେ ତାଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଫେରାନ୍ ଟୋରେସ୍ଙ୍କୁ ‘ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍’ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ଫ୍ରାନ୍ସର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦ଟି ଗୋଲ୍ କରିବା ସହ ୪ଟି ଆସିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସର୍ବାଧିକ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଗୋଲ୍ଡେନ ବୁଟ୍ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ।
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଗ୍ଲୋଭ୍ସ ପୁରସ୍କାର ସ୍ପେନ୍ର ଗୋଲକିପର ଉନାଇ ସିମୋନ୍ଙ୍କୁ ମିଳିଛି। ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗୋଲକିପରଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଉନାଇ ସିମୋନ୍ ୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଲ୍ ହିଁ ହଜମ କରିଥିଲେ।
୨୦୨୬ ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯୁବ ଖେଳାଳି (Best Young Player) ପୁରସ୍କାର ସ୍ପେନ୍ର ପାଉ କୁବାର୍ସିଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି।