ହଠାତ୍ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଗଲେ ବାଘ ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା, ଲଢ଼େଇରେ କିଏ ଜିତିବ… କାହା ଉପରେ କିଏ ପଡ଼ିବ ଭାରି
ବାଘ-ଅହିରାଜ ଲଢ଼େଇ ହେଲେ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିବ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଜଙ୍ଗଲରେ ବାଘ ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ବା ଅହିରାଜ ଉଭୟଙ୍କୁ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ବାଘ ନିଜର ଅପାର ଶକ୍ତି, ଗତି ଏବଂ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ବ୍ୟବହାର କରି ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶିକାରକୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିପାରେ, ସେହିପରି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ।
ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଶିକାରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଶିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ କ୍ୱଚିତ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ପ୍ରାୟତଃ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଏ: ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହୁଏ ତେବେ କିଏ ବିଜୟୀ ହେବ?
ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ଯେ ବାଘ ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ କ’ଣ ହେବ ଏବଂ କାହା ଉପରେ କିଏ ଭାରି ପଡିବ?
କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ସାପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ପ୍ରାୟ ୧୮ ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାର ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଫଣା, ବିଜୁଳି ପରି ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଷ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସାପଙ୍କଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିଥାଏ।
ଏହି କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ତାର ଶିକାରକୁ ତୁରନ୍ତ ଆକ୍ରମଣ କରେ ଏବଂ ବିଷ ଛାଡିବା ପରେ ତାକୁ ଗିଳିଦିଏ। ଏହାର ବିଷକୁ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଶିକାର ହୋଇପାରନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ, ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସାପ ବିନା ଉତ୍ତେଜନାରେ ମଣିଷକୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ହୋଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ଏହା ବିପଦ ଅନୁଭବ କରେ, ନିଜକୁ କୋଣଠେସା ପାଏ କିମ୍ବା ପ୍ରଜନନ ଋତୁରେ ବିଚଳିତ ହୁଏ।
ବାଘ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଡ଼ ବିଲେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ୮ ରୁ ୧୦ ଫୁଟ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଶିକାରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ, ଏହା ବିଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ନାହିଁ ବରଂ କଞ୍ଚା ଶକ୍ତି, ତୀକ୍ଷ୍ଣ ନଖ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ପାଟି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ।
ବାଘ ହରିଣ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲୀ ଘୁଷୁରୀ ଭଳି ବଡ଼ ପ୍ରାଣୀ ଶିକାର କରେ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ମାଂସ ଖାଇଯାଏ। ଏହାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ଶିକାର କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି; ସୁଯୋଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ, ଏହା ଏକ ବିଜୁଳି ପରି ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରେ, ଗୋଟିଏ ଥରରେ ତାର ଶିକାରକୁ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ।
ହେଲେ, ଯଦି ବାଘକୁ ମୁକାବିଲା ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ଲଢ଼େଇ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ନାହିଁ; ଏହାର ଅପାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଟି ଧରିବା ବ୍ୟବହାର କରି, ସାପ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାକୁ ମାରିପାରେ।
କିନ୍ତୁ, ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇରେ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରା ପ୍ରଥମ ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ବିଷ ବାଘର ଶରୀର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଏହାର ଶକ୍ତି ଏବଂ ଗତିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ। ହେଲେ, ବିଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାଘ ପାଖରେ ନାଗକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଅଛି।
ବାଘ ଏବଂ ଅହିରାଜ ଉଭୟ ନିଜ ନିଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭୟଙ୍କର ଶିକାରୀ। କିନ୍ତୁ, ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲାରେ ବାଘ ଜିତିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ଏହାର ବିଶାଳ ଆକାର, ଅପାର ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ଗତି ଏବଂ ଘାତକ ଆକ୍ରମଣ କ୍ଷମତା ଯୋଗୁଁ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କିଙ୍ଗ କୋବ୍ରାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଉଛି ଏହାର ବିଷ, ଯାହା କେବଳ ସେତେବେଳେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ଯଦି ଏହା ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସଠିକ୍ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରେ ସଫଳ ହୁଏ।