ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଚୋରି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯୋଗୀଙ୍କ କଡା ଆଭିମୁଖ୍ୟ, କହିଲେ ଦୋଷୀଙ୍କୁ କ୍ଷମା ନାହିଁ
ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ ଏସଆଇଟି (SIT) କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିବା ଦୋଷୀ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କା ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରବାର ଅଯୋଧ୍ୟା ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାରେ ସାମିଲ ଥିବା କୌଣସି ବି ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଆଦୌ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଏଥିସହିତ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ରଖିବାକୁ ଅପିଲ୍ କରିବା ସହ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଆଘାତ ଲାଗିବା ଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ନଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି କାହା ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ତେବେ ତାହାକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଥିବା ଏସଆଇଟି (SIT) ଟିମକୁ ଦେବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟର ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ହିଁ ଏହି ଏସଆଇଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ପରେ ସବୁ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ବୋଲି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ଅଯୋଧ୍ୟା କିମ୍ବା ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ କଥାରେ ନଆସି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଭଳି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବାକୁ ସେ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି।
ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କଂଗ୍ରେସ ଓ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଉପରେ ଜୋରଦାର ବର୍ଷିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଆନ୍ଦୋଳନର ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାମ ଭକ୍ତ ତଥା କରସେବକଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ।
କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଯୋଗୀ କହିଛନ୍ତି, “ଏମାନଙ୍କର ଦୋମୁହାଁ ନୀତି ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ କଂଗ୍ରେସ ଦିନେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନକରାଇବା ପାଇଁ ସବୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲା, ସେ ଆଜି ଅଯୋଧ୍ୟା ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି।” ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, କଂଗ୍ରେସ କୋର୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ବିରୋଧ କରିଥିଲା ଏବଂ ଅତି ନିର୍ଲଜ ଭାବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଲେଖି ଦେଇଥିଲା ଯେ ଭଗବାନ ରାମ ବୋଲି କେହି ନଥିଲେ। ଆଜି ସେହି କଂଗ୍ରେସ ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ଅପମାନ ହେଉଛି ବୋଲି କହି ଡ୍ରାମା କରୁଛି।
ସେହିପରି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜି ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ରାମ ଭକ୍ତଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କଥା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ସେହି ସମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ‘ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ’ କହୁଥିବା କରସେବକଙ୍କ ଉପରକୁ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଲାଠିମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନେ ଆସି ଆମକୁ ଜ୍ଞାନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଚଳିତ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ଟଙ୍କାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେରଫେର ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ମାମଲାରେ କୋର୍ଟ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରୁ ମନ୍ଦିର ଟ୍ରଷ୍ଟ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ମିଛ ବୋଲି କହିବା ସହ ନିରପେକ୍ଷ ଯାଞ୍ଚ ଦାବି କରିଥିଲା। ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଏସଆଇଟି (SIT) ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବୁଧବାର ଦିନ ତଦନ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଏହି ଟିମ୍ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି।