ମ୍ୟାଚ୍ ମଝିରେ ଚାକିରିରୁ ବାହାର କରିଦେବାକୁ ଧମକ, ଜାଣନ୍ତୁ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ୫ଟି ଅଜଣା କଥା

୪୭ ବର୍ଷରେ ପାଦ ଥାପିଲେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ।

By Subhasmita Das
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ୧୯୭୮ ମସିହା ଅକ୍ଟୋବର ୨୦ ତାରିଖରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନଜଫଗଡ଼ରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସେହୱାଗ ୪୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।

ସେହୱାଗ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ସେ ଦେଶ ପାଇଁ ୧୦୪ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୨୫୧ଟି ଦିନିକିଆ ଏବଂ ୧୯ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୭,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି।

ସେହୱାଗ ୩୮ ଟି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୦୭ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ୨୦୧୧ରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେହୱାଗ ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହୱାଗଙ୍କ ବିଷୟରେ ପାଞ୍ଚଟି କଥା କହିବୁ ଯାହା ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି।

୧୨ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବ୍ୟାନ:

ଯେତେବେଳେ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ୧୨ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ସେ ଖେଳିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦାନ୍ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ତାଙ୍କ ପିତା, ଜଣେ ଶସ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ, ସେହୱାଗଙ୍କୁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ପାଇଁ ବାରଣ କରିଥିଲେ।

ସେ ଆଦୌ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ସହିତ, ଏବଂ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ସେହୱାଗ ପୁଣି ଥରେ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜଣେ ଓପନର ଦେଲେ ଯିଏ କେବଳ ODI ନୁହେଁ ବରଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାର ଧମକ:

ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ।

ସେହୱାଗ କହିଥିଲେ – ଇଂଲଣ୍ଡ ଅମ୍ପାୟର ଡେଭିଡ୍ ସେହପାର୍ଡ ଭାରତରେ ଥିଲେ ଏବଂ ଅମ୍ପାୟରିଂ କରୁଥିଲେ। ସେହୱାଗ ତାଙ୍କୁ ଆତିଥ୍ୟ ବିଷୟରେ ପଚାରିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ମିଳୁନାହିଁ।

ଏହା ପରେ ସେହୱାଗ କ୍ୟାଟରର୍ସର ମୁଖ୍ୟଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଚକୋଲେଟ୍, ଭାନିଲା ଏବଂ ଷ୍ଟ୍ରବେରି ସ୍ୱାଦର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ନ ମିଳେ, ତେବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହିଷ୍କାର କରିଦେବି।

ସେହୱାଗଙ୍କ ଧମକ ପରେ ହିଁ ଡେଭିଡ୍ ସେହପାର୍ଡ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ପାଇପାରିଲେ। ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେହୱାଗ ଅମ୍ପାୟରଙ୍କୁ ଥରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବାହାର ନ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ।

ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କୁ ସପିଂ କଲେ:

ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ଅମ୍ପାୟର ଅସଦ ରଉଫଙ୍କୁ ସପିଂ କରାଇଥିଲେ, ଯାହା ପରେ ସେ ପରଦିନ ସେହୱାଗଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ।

ସେହୱାଗ ମୋହାଲି ଟେଷ୍ଟରେ ୯୦ ରନ କରି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ବଲ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ବାଜିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରଉଫ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ ଦେଇ ନଥିଲେ। ତଥାପି, ରଉଫ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେହୱାଗଙ୍କ ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ।

ଅସୁବିଧାରେ ପଡିଥିଲେ ସେହଓ୍ୱାଗ: 

ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ଥରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଧିନାୟକ ହେଲେ, ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେ ଏବଂ ହରଭଜନ ସିଂହ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଥିଲେ। ଦୁହେଁ ସ୍ଥିର ବୋଲିଂ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନିଲ କୁମ୍ବଲେଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସାହସ ନଥିଲା।

ସେହୱାଗ ହରଭଜନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପଦ ଛାଡିବାକୁ ମନା କରିଥିଲେ। ସେହୱାଗ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ଏବଂ ସଚିନଙ୍କ ଜିଦ୍ ଯୋଗୁଁ ବୋଲିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା।

ବ୍ୟାଟିଂ ବେଳେ ମଜା କରୁଥିଲେ: 

ବୀରେନ୍ଦ୍ର ସେହୱାଗ ବ୍ୟାଟିଂ ସମୟରେ ବହୁତ ମଜା କରୁଥିଲେ। ସେହୱାଗ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଦ୍ୱିଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ କିପରି ଖେଳୁଥିଲେ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ।

ପାକିସ୍ତାନ ଅଧିନାୟକ ଇଞ୍ଜମାମ-ଉଲ-ହକ୍ ପଡ଼ିଆକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେହୱାଗ ଇଞ୍ଜମାମଙ୍କୁ ଲମ୍ବ-ଅନ୍ ଆଣିବାକୁ କହିଥିଲେ, ଯାହାର ଉତ୍ତରରେ ଇଞ୍ଜମାମ ପଚାରିଲେ, “କାହିଁକି?

” ସେହୱାଗ ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ସେ ଛକା ମାରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଇଞ୍ଜମାମ ରାଜି ହେଲେ ଏବଂ ସେହୱାଗ ଏକ ଛକା ମାରିଲେ। ସେହୱାଗ ପୂର୍ବତନ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ସ୍ପିନର ପଲ ହାରିସଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସମାନ କରିଥିଲେ।

