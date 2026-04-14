ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହା ସ୍ଥାନ ନେବେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବ BCCI!

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରାୟତଃ କୁହାଯାଏ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଯେକୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ରାତାରାତି ଷ୍ଟାରରେ ପରିଣତ କରିପାରେ। IPL ୨୦୨୬ ରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗ ଏବଂ ସକିବ ହୁସେନଙ୍କ ସହିତ ସମାନ ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଯେଉଁମାନେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ IPL ଡେବ୍ୟୁରେ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜଣେ ନୂଆ ତାରକା ଉଭା ହେଉଥିବା ବେଳେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

ଘନେଇଲା ବିପଦ, ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ!…

ମାତ୍ର ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ IPL କ୍ୟାରିୟରରେ, ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ଶତକ ଏବଂ ତିନୋଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ସହିତ ୪୫୨ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କର ମୋଟ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୨୮.୨୮ ରହିଛି। ଯଦି ବୈଭବଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ, ତେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ: ସେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେବେ? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆପଣ ଏଠାରେ ପାଇବେ।

ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଗ ଦେବେ ବୈଭବ:

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିସିସିଆଇ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରିପାରେ। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସମାପ୍ତ ହେବାର କିଛି ସପ୍ତାହ ପରେ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଜୁନ୍ ୨୬ ଏବଂ ଜୁନ୍ ୨୮ ରେ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।

ଯଦି ବୈଭବଙ୍କୁ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ଭାରତ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସର ଖେଳାଳି ହୋଇପାରିବେ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସର, ଯେତେବେଳେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ୧୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେବେ:

ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ବୈଭବ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେଇପାରିବେ? ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଭାରତୀୟ ଦଳର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ତିନି ଜଣ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୨୮ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିପାରନ୍ତି। ଟି୨୦ ଦଳରେ ଅଭିଷେକ, ସଞ୍ଜୁ ଏବଂ ଇଶାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟ ସୁରକ୍ଷିତ ମନେ ହେଉଛି।

କିନ୍ତୁ, ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଏକ ଯୁବ ଦଳ ଚୟନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇପାରେ।

ଯଦି ଏହା ହୁଏ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦଳରେ ଚୟନ କରାଯାଏ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଇନିଂସ ଓପନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।

ଯଦି ବୈଭବଙ୍କୁ ୨୦୨୮ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁ ବ୍ୟାଟିଂରେ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଦେଖିବା ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

You might also like More from author
More Stories

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ବଡ ବୟାନ : ୨ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ…

ଘନେଇଲା ବିପଦ, ହୋଇପାରେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ!…

ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଗୋଟି ଚାଳନାରେ କାଙ୍ଗାଳ ହେବ ଇରାନ,…

ବିଶ୍ୱ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ମୋଦି-ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ…

1 of 8,989