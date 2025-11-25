ସ୍ୱାମୀହନ୍ତା ମୁସ୍କାନର ଝିଅକୁ କାହା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ମିଳିବ ଭାଗ, ଜେଲରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କର କ’ଣ ଥାଏ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର

ଏ ଛୁଆ କାହାର, ମୁସ୍କାନର ଝିଅକୁ କାହାର ମିଳିବ ଭଲପାଇବ। କେଉଁ ବାପା ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ସେ ପାଇବ ଅଧିକାର?

By Subhasmita Das

ମେରଠ: ମେରଠର କୁଖ୍ୟାତ ମୁସ୍କାନଙ୍କ ନାମ ଏବେ ବି ଖବରରେ ଅଛି। ସେହି ମୁସ୍କାନ ଯିଏ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।

ପରେ ସ୍ୱାମୀର ଶରୀରର ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ଏକ ନୀଳ ଡ୍ରମରେ ଭର୍ତ୍ତି କରି ସିମେଣ୍ଟରେ ସିଲ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୁରା ଦେଶକୁ ଥରାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଏବେ, ଏହି ମାମଲାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୁସ୍କାନ ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଏକ ନୂଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି: ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଶିଶୁର ଅଧିକାର ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତି କିଏ ପାଇବ?

ଆଇନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ପିଲାଟି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ:

ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ଜଣେ ଅପରାଧୀର ସନ୍ତାନକୁ ଅପରାଧ ସହିତ ଯୋଡାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହେଉ କିମ୍ବା ହସ୍ପିଟାଲରେ, ଶିଶୁଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଶିଶୁ ପରି ତାହାର ସମସ୍ତ ଅଧିକାର ଅଛି।

ଜେଲ ମାନୁଆଲ୍ ଏବଂ ଜେଲ୍ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ, ମହିଳା କଏଦୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଛଅ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରଖିପାରିବେ। ଏହା ପରେ, ପିଲାଟିକୁ ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ, ପିତା କିମ୍ବା କୋର୍ଟ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଅଭିଭାବକଙ୍କ ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଏ।

ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଝିଅ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭାଗ ପାଇବ କି:

ଆଇନଗତ ଭାବରେ, ଜଣେ ପିଲା ତାଙ୍କ ମାଆ ଏବଂ ବାପା ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ହକଦାର। ମୁସ୍କାନଙ୍କ ଅପରାଧ ତାଙ୍କ ଝିଅର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ମୁସ୍କାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସୌରଭଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ, ତେବେ ପିଲାଟି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବ।

ଯେହେତୁ ମୁସ୍କାନ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗରେ ଜେଲରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ହିଁ ପିଲାଟି ଦ୍ୱାରା ଦାବି କରାଯାଇଥିବା କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିମ୍ବା ଅଧିକାର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ।

ବାପା ଏବଂ ପରିବାର ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରିବା ପରେ କୋର୍ଟ ମାମଲାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ।

ଯଦି ସୌରଭଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଇଚ୍ଛାପତ୍ର ଛାଡି ନାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତୀୟ ଉତ୍ତରାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଝିଅଟିକୁ ଶ୍ରେଣୀ-୧ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ରହିବ।

ଜେଲରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର: 

ଭାରତରେ, ଜେଲରେ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କ ପରି ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ସମେତ ଅନେକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ପିଲାଟି ବାପାମାଆ ଉଭୟଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିର ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ।

ଯଦିଓ କୌଣସି ପିଲା ଜେଲରେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ପିଲାଟିକୁ ସର୍ବଦା ତାଙ୍କ ବାପାମାଆଙ୍କ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖାଯାଏ।

ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ଶିଶୁର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାୟୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୀର, ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଏବଂ ପୋଷାକ ଯୋଗାଇବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ ହୁଅନ୍ତି।

ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ ପୃଥକ ବ୍ୟବସ୍ଥା:

ପିଲାଟି ଛଅ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ, ତାକୁ ଜେଲରେ ଆଉ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କୋର୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟିକୁ ବାପାଙ୍କ ପରିବାର, ମା’ଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ, କିମ୍ବା ଏକ ଅଭିଭାବକ/ଶିଶୁ ଯତ୍ନ ଗୃହରେ ରଖାଯିବ କି ନାହିଁ।

