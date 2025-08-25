ଓଜନ କମାଇବାକୁ ରହୁଛନ୍ତି କି ଉପବାସ, ହୋଇପାରେ ହାର୍ଟ ଆଟାକ, ଗବେଷଣାରୁ ଆସିଲା ତଥ୍ୟ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା, ରକ୍ତ ଶର୍କରା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ମେଟାବୋଲିଜିମ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଫିଟନେସ୍ ଜଗତରେ ନୂତନ ଧାରା ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି।
ଯେଉଁଥିରୁ ଅନେକ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିବା ଏକ ଡାଇଟିଂ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟରମିଣ୍ଟେଟ୍ ଫାଷ୍ଟିଂ। ହେଲେ ଏହା ପାଇଁ କିଛି ବିପଦ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି।
ବିଶେଷକରି ୧୬:୮ ଧାରା ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଦିନକୁ କେବଳ ୮ ଘଣ୍ଟା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଧାରା ବିଷୟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ନିକଟରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାରେ ଏନେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି।
ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଏଭଳି ଉପବାସରେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ହୃଦଘାତ ହୋଇପାରେ। ୧୬:୮ ଧାରା ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉପବାସ, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ଦିନର ୮ ଘଣ୍ଟାରେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି ଏବଂ ବାକି ୧୬ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଉପବାସ କରନ୍ତି। ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭାବରେ ହୃଦରୋଗର ବିପଦକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିପାରେ।
ଧାରା ଅନୁସରଣରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ
ଓଜନ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ମେଟାବୋଲିକ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏଭଳି ଡାଏଟ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଯେ ହୃଦ୍ ଏବଂ ରକ୍ତବାହୀ ନଳୀ ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ସକାରାତ୍ମକ ହେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବିପରୀତ ହୋଇପାରେ।
ଡାଏବେଟିସ୍ ପତ୍ରିକାରେ ପ୍ରକାଶିତ ଗବେଷଣାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବା ସମୟ ୱିଣ୍ଡୋ ବହୁତ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଯେପରିକି ୮ ଘଣ୍ଟା, ହୃଦ୍ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ପ୍ରାୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ।
ହାର୍ଭାର୍ଡ ହେଲଥରେ ଏକ ଲେଖାରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଉପବାସ ସ୍ୱଳ୍ପକାଳୀନ ସମୟରେ ବିପି, କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ଏବଂ ଓଜନକୁ ଉନ୍ନତ କରିପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ଏହି ଲାଭଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ୧୨ ରୁ ୧୬ ସପ୍ତାହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଦେଖାଯାଏ। ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ ଉପବାସ ରହିବା ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଗବେଷଣା ସତର୍କ କରାଇଛି
ହାର୍ଭାର୍ଡ ମେଡିକାଲ୍ ସ୍କୁଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ୧୬:୮ ଡାଏଟ୍ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦ୍ଘାତ ଏବଂ ହୃଦ୍ରୋଗ ମୃତ୍ୟୁର ଆଶଙ୍କା ଦୁଇ ଗୁଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ିପାରେ।
ଏହି ଫଳାଫଳଗୁଡ଼ିକ ବିଶେଷକରି ସେମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ହୃଦ୍ରୋଗ କିମ୍ବା ମଧୁମେହ ଭଳି ସମସ୍ୟାରେ ଥିଲେ।
ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ’ଣ?
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ୟା କେବଳ “ଉପବାସ”ରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଖାଇବା ଢାଞ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଭୋକିଲା ରୁହନ୍ତି, ଅନେକ ଥର ସେମାନେ ୮ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକ କ୍ୟାଲୋରି ଏବଂ ନିମ୍ନମାନର ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି।
ଅର୍ଥାତ୍, ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ, ଜଙ୍କ୍ ଫୁଡ୍ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-କ୍ୟାଲୋରି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ନିରନ୍ତର ଭୋକ ରହିବା ଶରୀର ଉପରେ ଚାପ ହରମୋନ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ। ଏହା ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ୍ ସ୍ତରକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥାଏ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ହୃଦୟ ପାଇଁ ବିପଦଜନକ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ।
ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ କ’ଣ କରିବେ?
ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରନ୍ତୁ – ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ହୃଦୟ କିମ୍ବା ଶର୍କରା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ନ ପଚାରି ଉପବାସ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଖାଦ୍ୟର ଗୁଣବତ୍ତା – ଆପଣ ୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି ଖାଆନ୍ତୁ, ସେଥିରେ ସବୁଜ ପନିପରିବା, ଫଳ, ସୁସ୍ଥ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶସ୍ୟ ସାମିଲ କରନ୍ତୁ।
ଏହାକୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ – ଉପବାସକୁ ଏକ ଅସ୍ଥାୟୀ ଉପକରଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ (କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ), ଏହାକୁ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ସମାଧାନ ବୋଲି ବିପଜ୍ଜନକ ହୋଇପାରେ।
ଶରୀରର କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ – ଉପବାସ ସମୟରେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା, ଥକ୍କାପଣ କିମ୍ବା ଅନିୟମିତ ହୃଦସ୍ପନ୍ଦନ ପରି ସମସ୍ୟା ଥିଲେ, ତୁରନ୍ତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ।