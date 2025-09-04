‘ଛୁଆଙ୍କ ଟୋପିରେ କାହିଁକି 21 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି…’, ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳିଲେ ମୋଦୀ….

‘ଛୁଆଙ୍କ ଟୋପିରେ କାହିଁକି 21 ପ୍ରତିଶତ ଜିଏସଟି…’, ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବକୁ ନେଇ କଂଗ୍ରେସକୁ ଏମିତି ଟାର୍ଗେଟ କରି ମାଷ୍ଟରଷ୍ଟ୍ରୋକ ଖେଳିଲେ ମୋଦୀ….
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଭାରତରେ ଜିଏସଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି।
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଜିଏସଟି ସ୍ଲାବରେ ସଂସ୍କାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଗୁରୁବାର (ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୪, ୨୦୨୫) କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଧନତେରସ ଅଧିକ ଜୀବନ୍ତ ହେବ କାରଣ ଡଜନ ଡଜନ ଜିନିଷ ଉପରେ ଟିକସ ଏବେ ବହୁତ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୧ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଭାରତରେ ଜିଏସଟିରେ ମଧ୍ୟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ସଂସ୍କାର କରାଯାଇଛି। ସେ ଏହି ସଂସ୍କାରକୁ ଦେଶର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଦୁଇଗୁଣ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କଂଗ୍ରେସକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ନୂତନ ଜିଏସଟି ସଂସ୍କାରରୁ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରକୁ ଏକ ବଡ଼ ଲାଭ ମିଳିବ। ଜିଏସଟି ଟିକସ ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଗରିବ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ମହିଳା, ଛାତ୍ର, କୃଷକ, ଯୁବକ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଚୁର ଲାଭ ପାଇବେ। ପୂର୍ବ ସରକାରଗୁଡ଼ିକରେ ସାମଗ୍ରୀ ଉପରେ କେତେ ଟିକସ ଲାଗୁ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ୨୦୧୪ରେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ, କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଔଷଧ, ଏପରିକି ଜୀବନ ବୀମା, କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଏପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଉପରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଥିଲା।’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି, ‘ଯଦି ସମାନ ଯୁଗ ଥାଆନ୍ତା, ଯଦି ଆପଣ ୧୦୦ ଟଙ୍କାର କିଛି କିଣିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିଥାଆନ୍ତା।’ “20-25 ଟିକସ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ସରକାରଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସର୍ବାଧିକ ସଞ୍ଚୟ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା।” ସେ କହିଥିଲେ ଯେ GSTରେ ସଂସ୍କାର ଭାରତର ଚମତ୍କାର ଅର୍ଥନୀତିରେ ପଞ୍ଚରତ୍ନ ଯୋଡିଛି।
1.ଟିକସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ସହଜ ହୋଇଛି।
2.ଭାରତର ନାଗରିକଙ୍କ ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ।
3.ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଉଭୟ ଏକ ନୂତନ ବୁଷ୍ଟର ପାଇବ।
4.ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ସହଜ ହେବ, ଯାହା ନିବେଶ ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ।
5.ଏକ ବିକଶିତ ଭାରତ ପାଇଁ ସମବାୟ ସଂଘୀୟତା ଅଧିକ ମଜବୁତ ହେବ।
‘କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବଜେଟ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି’
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି, ‘କେହି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ମାସିକ ବଜେଟ କିପରି ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କ ଟୋପି ଉପରେ ମଧ୍ୟ 21 ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଲାଗୁ କରୁଥିଲେ। ଯଦି ମୋଦି ଏହା କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ସେ ମୋର କେଶ ଟାଣି ଦେଇଥାନ୍ତେ।’ ସେ କହିଥିଲେ, ‘ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଉ ଏକ ଲାଭ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିମ୍, ସେଲୁନ୍, ଯୋଗ ଭଳି ସେବା ଉପରେ GST ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମର ଯୁବପିଢ଼ି ଫିଟ୍ ହେବା ସହିତ ସକ୍ରିୟ ମଧ୍ୟ ରହିବେ।