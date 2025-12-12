ଜାଣନ୍ତି କି, ଏପରି ଏକ ଭାରତୀୟ ନୋଟ ଅଛି ଯାହାକୁ ଛାପେନି RBI, ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ବଡ଼ କାରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି…
RBI Currency: ଭାରତର ମୁଦ୍ରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କଡ଼ା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଆର୍ଥିକ ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି ଦେଶରେ ଏକମାତ୍ର ମୁଦ୍ରା ଜାରିକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ଅଛି ଯାହାକୁ RBI ମୁଦ୍ରଣ କରେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଜାରି କରେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା କେଉଁ ନୋଟ୍ ଏବଂ ଏହା ପଛରେ କ’ଣ କାରଣ ଅଛି।
ଏହି ନୋଟ୍ ଛାପେନି RBI: ୨ ରୁ ୨୦୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ RBI ମୁଦ୍ରଣ କରିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏକ ମାତ୍ର ୧ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ RBIର କୌଣସି ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏହି ୧ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଏ। ତେଣୁ, ନୋଟ୍ ରେ RBI ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର ରହିଥାଏ ।
ଏହା ପଛରେ କାରଣ: ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମାନ୍ୟତା RBI ଆଇନ, ୧୯୩୪ ର ଧାରା ୨୨ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ୨ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ମୂଲ୍ୟର ନୋଟ୍ ଜାରି କରିବାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିକାର ଅଛି। ଆଇନ ଜାଣିଶୁଣି ଏହି ତାଲିକାରୁ ୧ ନୋଟ୍ ବାଦ ଦେଇଛି। ଏହାର ଜାରି କରିବା କ୍ଷମତା କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା ଆଇନ ୨୦୧୧, ୧ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟକୁ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବର୍ଗୀକୃତ କରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କାଗଜରେ ତିଆରି ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏହା ଆଇନଗତ ଭାବରେ ଏକ ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ ସରକାର ଏହାର ଡିଜାଇନ୍, ମୁଦ୍ରଣ ଏବଂ ଯୋଗାଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। RBI କେବଳ ସାରା ଦେଶରେ ଏହାକୁ ବଣ୍ଟନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ।
ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଧାରା ନାହିଁ: RBI ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁଦ୍ରା ନୋଟରେ ଲେଖା ଅଛି, “ମୁଁ ଧାରକଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛି।” କିନ୍ତୁ ୧ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଏହି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନାହିଁ। କାରଣ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରାଇମେରୀ କରେନ୍ସି କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ, RBI ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ।
କିପରି ହୁଏ ମୁଦ୍ରିତ: ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ଜାରି କରିବାର ଅଥରିଟି, କିନ୍ତୁ ୧ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ସରକାରୀ ମାଲିକାନା ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ପ୍ରେସରେ ମୁଦ୍ରିତ ହୁଏ। ଏହାପରେ RBI ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମୁଦ୍ରା ଯୋଗାଣ ବଜାୟ ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଭାବରେ ଏହି ନୋଟ୍ ଏବଂ ସମସ୍ତ ମୁଦ୍ରାର ବଣ୍ଟନ ପରିଚାଳନା କରେ।