ଧାଁସୁ ଫିଚର୍ ଦେଉଛି ଏହି Android ଫୋନ୍, iPhone ବି ପଡ଼ିଯିବ ୟା ଆଗରେ ଫେଲ୍, ଜାଣନ୍ତୁ
Android Features: ଯେତେବେଳେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବିଷୟ ଉଠେ, Apple ର iPhones ହେଉଛି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସୁଥିବା ପ୍ରଥମ ଡିଭାଇସ୍। ଏହାର ଚମତ୍କାର ଡିଜାଇନ୍, ଦୃଢ଼ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସୁଗମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ iPhones ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଦର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିଗରେ ପ୍ରାୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ iPhones ରେ ଏବେ ବି କିଛି ଫିଚର ନାହିଁ ଯାହା ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାରରେ ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ଭାବରେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ଏଠାରେ Android ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥାଏ।
କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂରେ ଅଧିକ ସ୍ୱାଧୀନତା
Android ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ରେ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ, ଏବଂ ଅନେକ ଡିଭାଇସରେ ଏହି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥାଏ। ବିପରୀତରେ iPhones କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୀମାବଦ୍ଧତାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପ୍ରାୟତଃ, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପାଏ, ଯାହା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ କମ୍ ସହଜ ଅନୁଭବ କରାଏ। ଦୈନନ୍ଦିନ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତାଳାପଗୁଡ଼ିକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ Android ଅଧିକ ସୁବିଧାଜନକ ପସନ୍ଦ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ।
କ୍ୟାମେରା ମେଗାପିକ୍ସେଲରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବଧାନ
ଗୁଣବତ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ iPhone କ୍ୟାମେରାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ Megapixel ଗଣନା କ୍ଷେତ୍ରରେ Android ଫୋନଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି। ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ ୧୦୦MP ରୁ ୨୦୦MP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ରହିଛି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅସାଧାରଣ ବିବରଣୀ ସହିତ ଚିତ୍ର କ୍ୟାପଚର କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, iPhones ଏବେ ବି ଅଧିକ ସୀମିତ ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପଠାଯାଏ, ଯାହାକୁ କିଛି ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଏକ ଅଭାବ ଭାବରେ ବୁଝିପାରନ୍ତି।
ଆପ୍ ସେଟିଂସକୁ ସହଜ ପ୍ରବେଶ
Android ଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ନମନୀୟତା। ଯେକୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ ପାଇଁ ସେଟିଂସକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ସେହି ଆପ୍ର ଆଇକନ୍ରୁ ନାଭିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ iPhone ରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଟିକେ ଅଧିକ ଜଟିଳ କାରଣ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ମୁଖ୍ୟ ‘ସେଟିଂସ’ ଆପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ତା’ପରେ ସେମାନେ କନଫିଗର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ମାନୁଆଲୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ପ୍ରତୀକ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ଅଭିଜ୍ଞତାରେ ଅନୁବାଦ କରେ।
APK ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକର ଲାଭ
Android ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ APK ଫାଇଲ୍ଗୁଡ଼ିକ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆପଣ ସରକାରୀ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ ବାହାର ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବିପରୀତରେ, iPhones ଏହି କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଏହି ପାର୍ଥକ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେହି ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁମାନେ ନୂତନ କିମ୍ବା ଅପାରମ୍ପରିକ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସହିତ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି।
ଚାର୍ଜିଂ ଗତିରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଆଗରେ
ଆଜିର ଦ୍ରୁତ ଗତିର ଦୁନିଆରେ, ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ କରିବାର କ୍ଷମତା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଗଲାଣି। ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୮୦W, ୧୦୦W କିମ୍ବା ତା’ଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ଗତି ରହିଛି, ଯାହା ଫୋନ୍କୁ ମାତ୍ର କିଛି ମିନିଟ୍ରେ ଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ବିପରୀତରେ, iPhones ର ଚାର୍ଜିଂ ଗତି ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛିଟା ଧୀର ରହିଛି, ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିପାରେ।