ଆକାଶରେ ଆଉ ଦେଖାଯାଉନାହାଁନ୍ତି ପକ୍ଷୀ, ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲେଣି ଏହିସବୁ ଚଢ଼େଇ…

ଆଉ ଆଗଭଳି ଆକାଶରେ ଉଡୁନାହାଁନ୍ତି ପକ୍ଷୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସହର, ଗ୍ରାମ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲରୁ ପକ୍ଷୀମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋପ ପାଇବା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ପରିବେଶଗତ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହୋଇପଡୁଛି।

ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସହରୀକରଣ, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ, ପ୍ରଦୂଷଣ, ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟା ଉପରେ ବିପଜ୍ଜନକ ପ୍ରତିକୂଳ ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି।

ପୂର୍ବରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ଏବେ ବିରଳ ହୋଇଗଲେଣି କିମ୍ବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଗଲେଣି। ଗବେଷକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ମାନବ ଇତିହାସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧,୪୦୦ ରୁ ଅଧିକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ଲୋପ ପାଇଛନ୍ତି।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍, ବୈଭବଙ୍କ…

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗାଇବେ…

ସହରୀକରଣ ପ୍ରାକୃତିକ ବାସସ୍ଥାନକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି:

ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ହେବା ଦ୍ୱାରା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ସହରଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ତାର ହେବା ସହିତ ରାସ୍ତା, କୋଠା ଏବଂ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲ ସଫା ହେବା ଯୋଗୁଁ ପକ୍ଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବସା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା ଗଛ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସ୍ଥାନ ହରାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି।

କଂକ୍ରିଟ୍ ଗଠନ ଧୀରେ ଧୀରେ ପକ୍ଷୀ ଜୀବନର ମୂଳଦୁଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଘନ ଜଙ୍ଗଲକୁ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି।

ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଏବଂ ରେଡିଏସନ୍‌ର ବିପଦ:

ଏହା ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଗତ ବିଦ୍ୟୁତ୍-ଚୁମ୍ବକୀୟ ବିକିରଣ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ, ବିଶେଷକରି ଚଢ଼େଇ ଭଳି ଛୋଟ ପ୍ରଜାତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।

ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପକ୍ଷୀମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ବିକିରଣ ସେମାନଙ୍କର ଗତି, ଦିଗଦର୍ଶନ ଏବଂ ଯୋଗାଯୋଗ ପଦ୍ଧତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ। USNS, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଗବେଷଣା ଜାରି ରହିଛି।

କୀଟନାଶକ ସେମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସକୁ ହ୍ରାସ କରୁଛି:

ଆଧୁନିକ କୃଷି, କୀଟନାଶକ ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା ସହିତ, ପକ୍ଷୀ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ଫସଲରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇଥିବା ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ସ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗ ଏବଂ କେଞ୍ଚୁଆକୁ ମାରିଦିଏ। କୀଟପତଙ୍ଗ ସଂଖ୍ୟା ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ, ଅନେକ ପକ୍ଷୀ ପ୍ରଜାତି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।

ବସା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ:

ପୁରୁଣା ଘରଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖୋଲା ସ୍ଥାନ, ବାୟୁଚଳନ, ଛାତ ଏବଂ ଛୋଟ ଫାଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ସହଜରେ ବସା ନିର୍ମାଣ କରିପାରିବେ।

ଆଧୁନିକ କାଚ କୋଠା ଏବଂ ସିଲ୍ ହୋଇଥିବା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗଠନ ବସା ରଖିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ସହରୀ ପରିବେଶରେ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି।

ଅନେକ ପ୍ରଜାତି ପୂର୍ବରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି:

ଡୋଡୋ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବିଲୁପ୍ତ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ। ମଣିଷଙ୍କ ଅତ୍ୟଧିକ ଶିକାର ଯୋଗୁଁ ଏହା ୧୭ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ସେହିପରି ଯାତ୍ରୀ କପୋତଗୁଡ଼ିକ ଏକଦା ଉତ୍ତର ଆମେରିକାରେ କୋଟି କୋଟି ସଂଖ୍ୟାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲେ; କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତେ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ୧୯୧୪ ସୁଦ୍ଧା ଏହି ପ୍ରଜାତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା।

ଗ୍ରେଟ୍ ଆଉକ୍ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପର ଏବଂ ଅଣ୍ଡା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣରେ ଶିକାର କରାଯାଇଥିଲା; ଫଳସ୍ୱରୂପ ଏହା ୧୯ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲୋପ ପାଇଗଲା।

ବାସସ୍ଥାନ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ପକ୍ସ ଭଳି ରୋଗ ଯୋଗୁଁ କୌଆଇ ଆକିଆଲୋଆ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା। ସେହିପରି, ଜଙ୍ଗଲ କ୍ଷୟ ଏବଂ ବିଲେଇ ଏବଂ ମୂଷା ଭଳି ବିଦେଶୀ ଶିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ପରେ ଲାଫିଙ୍ଗ ଆଉଲ ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତ ହୋଇଗଲା।

You might also like More from author
More Stories

କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର ଲମ୍ୱା ଲାଇନ୍, ବୈଭବଙ୍କ…

ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ, ପୁଣି ଲଗାଇବେ…

ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଉଷୁମ ପାଣି ପିଇଲେ କ’ଣ…

ପୁରୁଣା ବଙ୍ଗଳାର କାହାଣୀ ଏବଂ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି…

1 of 29,075