36 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ: ପୃଥିବୀରେ ଧିରେ ଧିରେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଦିନ? ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ରିସର୍ଚ୍ଚରୁ ବଡ଼ ଖୁଲାସା, ଯାହା ବିଶ୍ବବାସୀଙ୍କୁ ଜାଣିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ

36 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ: ପୃଥିବୀରେ ଧିରେ ଧିରେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି ଦିନ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଆମର ଦିନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲମ୍ବା ହେବାରେ ଲାଗିଛି? ଏହା ଏକ ବିଜ୍ଞାନ କାଳ୍ପନିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଏକ କାହାଣୀ ପରି ଶୁଭିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବାସ୍ତବତା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ପ୍ରଭାବ ପଡୁଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭୌତିକ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପରିଣାମ ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହୋଇପାରେ।
ଏକ ଅଧ୍ୟୟନରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ଭିଏନା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ETH ଜୁରିଚ୍ ର ଗବେଷକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ଅଧ୍ୟୟନ ଏହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ତଥ୍ୟକୁ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ଅଧ୍ୟୟନ ଅନୁସାରେ, ହିମବାହ ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀୟ ବରଫ ତରଳିବା ଦ୍ୱାରା ସମୁଦ୍ର ସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି କମିଯାଉଛି।
ଦିନଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଲମ୍ବା ହେଉଛି?
ଏହି ଘଟଣାର ଫଳସ୍ୱରୂପ, ପ୍ରତି ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମ ଦିନଗୁଡ଼ିକର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ପ୍ରାୟ 1.33 ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଗବେଷକମାନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତ 36 ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦ୍ରୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନାହିଁ।
ବରଫ ତରଳିବା କିପରି ଦିନକୁ ଲମ୍ବା କରେ?
ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନରୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ବିଚାର କରିବା। ଆପଣ ହୁଏତ ଜଣେ ଫିଗର ସ୍କେଟର୍ (ବରଫ ଉପରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଜଣେ ଖେଳାଳି) ଦେଖିଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍କେଟର୍ ଘୂରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ତାଙ୍କ ଶରୀର ପାଖକୁ ଟାଣନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ତଥାପି, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ବାହାରକୁ ବିସ୍ତାର କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଗତି ଧୀର ହୋଇଯାଏ।
ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ହ୍ରାସ ପାଇଛି
ଆମର ପୃଥିବୀ ସହିତ ସମାନ କିଛି ଘଟୁଛି। ମେରୁରେ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଥିବା ବରଫ ତରଳିବା ସହିତ, ଏହା ଜଳ ଆକାରରେ ବିଷୁବରେଖା ଆଡକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ଏହା ପୃଥିବୀର ବସ୍ତୁତ୍ୱକୁ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆହୁରି ଦୂରକୁ ବିସ୍ତାରିତ କରେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ମାନବ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ
ପୃଥିବୀର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଗତି ସବୁବେଳେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ହୋଇନଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ, ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଭୂତାତ୍ତ୍ୱିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଏବଂ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ଏହାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତଥାପି, ଏହି ନୂତନ ଗବେଷଣାର ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାଜନକ ଦିଗ ହେଉଛି ଯେ ମାନବ-ସୃଷ୍ଟ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ସନ୍ତୁଳନକୁ ବ୍ୟାହତ କରୁଥିବା ପ୍ରାଥମିକ କାରକ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି।
AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ଉପଯୋଗ
ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜଳବାୟୁ ତଥ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଗବେଷକମାନେ ସମୁଦ୍ରରେ ମିଳୁଥିବା ଅଣୁବୀକ୍ଷଣିକ ଜୀବମାନଙ୍କର ଜୀବାଶ୍ମ ଅବଶେଷ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ, ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଅନିଶ୍ଚିତତାକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏବଂ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ।
କ’ଣ ଏକ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ, ଏକ ମିଲିସେକେଣ୍ଡ – କିମ୍ବା ଏକ ସେକେଣ୍ଡର ଏକ ହଜାର ଭାଗ – ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ ମନେହୁଏ; ତଥାପି, ଆମର ଆଧୁନିକ ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମର ଫୋନ୍ ଏବଂ କାରଗୁଡ଼ିକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମଗୁଡ଼ିକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଠିକ୍ ସମୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ସମୟର ଏକ ମିନିଟ୍ ବିଚ୍ୟୁତି ମଧ୍ୟ GPS ତଥ୍ୟକୁ ଭୁଲ କରିପାରେ।
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରାକିଂ ଏବଂ ମହାକାଶ ଯାନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନାନୋସେକେଣ୍ଡ-ସ୍ତରୀୟ ସଠିକତା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସମୟରକ୍ଷାକୁ ସମନ୍ୱୟ କରିବା ପାଇଁ ଦାୟୀ ପରମାଣୁ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ
ଏହି ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲେଖକ ବେନେଡିକ୍ଟ ସୋଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଶତାବ୍ଦୀର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା, ଦିନର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଉପରେ ଜଳବାୟୁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରଭାବ ଚନ୍ଦ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ପ୍ରଭାବକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହା କେବଳ ପାଣିପାଗ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନୁହେଁ; ବରଂ, ଏହା ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ଯେ, ମାନବ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପୃଥିବୀର ମୂଳ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ମୌଳିକ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।