କାହିଁକି ସହଜରେ ଟାର୍ଗେଟ ହେଉଛନ୍ତି ହିନ୍ଦୁ? ରାମାସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବୟାନକୁ ନେଇ ଝଡ଼, ଆସ୍ଥା-ସହିଷ୍ଣୁତା ଉପରେ ଉଠିଲା ପ୍ରଶ୍ନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆମେରିକାରେ ରିପବ୍ଲିକାନ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବିବେକ ରାମାସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ବିତର୍କ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ଏଥିରେ ଆମେରିକୀୟ ନାଗରିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଏକ ଦୁଷ୍ଟ, ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରାଯାଉଥିବା ଧର୍ମ। ରାମାସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ ଜିନିଷ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ସହନଶୀଳତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଥିଲା । ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ପାଇଁ ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏହାର ପରିଣାମ କ’ଣ ହୋଇଥାନ୍ତା?

Some on the left reject Thomas Jefferson because he was a “slaveholder.” Some on the right reject him because he was a “deist” & “an enemy of Christianity.” Both are foolish. A fun teaching moment tonight. 🇺🇸 pic.twitter.com/kpuXMJhz95

ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର କେତେକ ଇଭାଞ୍ଜେଲିକାଲ ଗୋଷ୍ଠୀମାନଙ୍କର ଅଣ-ଆବ୍ରାହାମିକ ଧର୍ମ, ବିଶେଷକରି ହିନ୍ଦୁଧର୍ମକୁ ଅପମାନିତ କରିବାର ଦୀର୍ଘଦିନର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କୁ “ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ” ଏବଂ ଆମେରିକୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସହିତ ଅସଙ୍ଗତ ବୋଲି ଲେବଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ । ଭାରତ ଓ ବିଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନେ ସମାନ ସ୍ତରର କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିନଥାନ୍ତି। ଯେମିତି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ କିମ୍ବା ଇସଲାମ ଧର୍ମକୁ ସମାନ ଢଙ୍ଗରେ ଟାର୍ଗେଟ କରାଗଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାନ୍ତା । ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗଭୀର ସହନଶୀଳତାକୁ ଦର୍ଶାଉଛି । ବିତର୍କ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ କିମ୍ବା ଆଇନଗତ ସମାଧାନ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରାମାସ୍ୱାମୀ ଶାନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ।

If there had been such a publicised exchange in India where a Hindu in a debate with an Indian Christian leader lashed out at Christianity and called it an evil and devilish religion there would an uproar in Christian circles, it would be said how Hindutva had poisoned our… https://t.co/F4pvZQDOri

— Kanwal Sibal (@KanwalSibal) October 20, 2024