ଆମେରିକା ଅପେକ୍ଷା ଭାରତରେ କାହିଁକି ମହଙ୍ଗା iPhone, ୯୯% ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର କାରଣ
ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଯେତେବେଳେ ଆପଲ୍ ନୂଆ ଆଇଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ କରେ, ସେତେବେଳେ ଭାରତ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ତୁଳନା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀ ଆଇଫୋନ୍ ୧୭ ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା। ଉତ୍ପାଦନ ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ, କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ରେ ଥିବା ଆଇଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକର ମୂଲ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନଥିଲା।
ଭାରତରେ ଏହି ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ୮୨,୯୯୯ ଟଙ୍କା ଅଟେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଏହା ୭୯୯ ଡଲାର (ପ୍ରାୟ ୭୪,୪୦୦ ଟଙ୍କା) ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
ଆମେରିକାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ଏବଂ ଭାରତରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଆଇଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ ସର୍ବଦା ରହିଥାଏ। କିନ୍ତୁ, ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏହା ପଛର କାରଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ୍ କାହିଁକି ଅଧିକ ମହଙ୍ଗା।
ଆଇଫୋନର ମୂଲ୍ୟରେ କେତେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି:
ଏକ iPhone ମଡେଲ୍ ଯେତେ ପ୍ରିମିୟମ୍, ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଭାରତରେ କିଣିବା ସେତେ ମହଙ୍ଗା ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ଭାବରେ iPhone 17 Pro ମଡେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଲେ, ଭାରତରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ୨୫,୦୦୦ ରୁ ୩୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅଧିକ।
ଯଦିଓ Apple ଏହାର ଅଧିକାଂଶ ମଡେଲ୍ ଭାରତ ଭିତରେ ନିର୍ମାଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ତେବେ ଭାରତରେ iPhone ପାଇଁ ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡିବାର କାରଣ କ’ଣ?
ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ମହଙ୍ଗା କାହିଁକି:
ଭାରତରେ iPhone ଗୁଡ଼ିକ ମହଙ୍ଗା ହେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଟିକସକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରି ମୂଲ୍ୟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକାର ମୂଲ୍ୟରେ ଟିକସ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଭାରତରେ ମୋବାଇଲ୍ ଡିଭାଇସଗୁଡ଼ିକ ୧୮ ପ୍ରତିଶତ ଟିକସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ମୂଲ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ଯଦିଓ Apple ଭାରତ ଭିତରେ iPhones ତିଆରି କରେ, ସେଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅନେକ ଉପାଦାନ ଏବେ ବି ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଅଧୀନରେ ଅଛି।
ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଟିକସଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କିଛିକୁ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ତଥାପି ସାମଗ୍ରିକ ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ଅଛି। ତୃତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ଟଙ୍କାର ସ୍ଥିତି; Apple କୁ ମୁଦ୍ରାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଚାରକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଟଙ୍କା ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ, ତେବେ ଭାରତରେ iPhones ର ମୂଲ୍ୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ଭାରତରେ ଆଇଫୋନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା କି:
ଭାରତରେ ଆଇଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଅଧିକ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆଇଫୋନଗୁଡ଼ିକ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ନୁହେଁ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କେତେକ ଦେଶରେ, ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭାରତ ତୁଳନାରେ ଆଇଫୋନ ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ।
ଭାରତରେ ଆଇଫୋନ ୧୭ ପ୍ରୋର ମୂଲ୍ୟ ୧,୩୪,୯୦୦ ଟଙ୍କା। ସମାନ ଆଇଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ତୁର୍କୀରେ ପ୍ରାୟ ୨.୨୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ବ୍ରାଜିଲରେ ୨.୦୩ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା, ନରୱେରେ ୧.୫୬ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ହଙ୍ଗେରୀରେ ୧.୫୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା।