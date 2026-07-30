ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ଘଟିବ ଘୋର୍ ଅନର୍ଥ, ହୋଇଯିବ ସବୁ ବରବାଦ୍

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଭୁଲରେ ବି ଖାଆନ୍ତୁନି ଏସବୁ ଜିନିଷ, ନଚେତ୍ ଘଟିବ ଘୋର୍ ଅନର୍ଥ

By Jyotirmayee Das

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଡେସ୍କ: ଶ୍ରାବଣ ମାସ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ଆସ୍ଥା ନୁହେଁ, ବରଂ ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ଲୋକ ବ୍ରତ-ଉପବାସ ପାଳନ କରନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆମର ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ମାସରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ବାରଣ କରିଥାନ୍ତି।

ସାଧାରଣତଃ ଏହାକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ମାନ୍ୟତା ବୋଲି ଧରିନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଦୁହେଁ କହନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷା ଦିନେ ଶରୀରର ହଜମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କିଛି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କେଉଁସବୁ ଖାଦ୍ୟରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍।

ଆମିଷ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ: ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆମିଷ ଖାଇବା ଭଲ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହାର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ରହିଛି: ପ୍ରଥମତଃ, ଏହି ମାସରେ ପୂଜାପାଠ ଏବଂ ବ୍ରତ-ଉପବାସ କରାଯାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଗୁରୁପାକ କିମ୍ବା ଭାରୀ ଖାଦ୍ୟ ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇନଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପେଟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ମାଛ, ମାଂସ କିମ୍ବା କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ…

Uttarakhand Govt.

ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ: କିଛି ଲୋକ ଅଣ୍ଡାକୁ ସାକାହାରୀ ବୋଲି ଭାବିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଆମିଷର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଅଣ୍ଡା ଖାଇବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଶିବପୁରାଣ ଓ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ ଭଗବାନ ଶିବ ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ପ୍ରିୟ, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଅଣ୍ଡା ତ୍ୟାଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭଫଳ ମିଳିଥାଏ।

ପିଆଜ ଓ ରସୁଣ ବର୍ଜନ କରନ୍ତୁ: ଅନେକ ଲୋକ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣ ଖାଇବାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହନ୍ତି। ଆୟୁର୍ବେଦ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁଯାୟୀ, ପିଆଜ ଏବଂ ରସୁଣକୁ ‘ତାମସିକ’ ଖାଦ୍ୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ଗଣନା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀରରେ ଉତ୍ତାପ ବଢ଼ାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ମନରେ କ୍ରୋଧ କିମ୍ବା ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। ଏହାସହ ଏହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ପାଟିରୁ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ପୂଜାପାଠ ସମୟରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ମଦ୍ୟପାନ ଓ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ଦୂରତା: ମଦ୍ୟପାନରୁ କେବଳ ଶ୍ରାବଣ ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ନକଲେ ଲିଭର୍ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ମଦ, ତମାଖୁ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୂରେଇ ରହିବା ଶୁଭ ମାନାଯାଏ। ଧାର୍ମିକ ଆଧାରରେ ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ ମଣିଷର ଚିନ୍ତାଶକ୍ତି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।

ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ କ’ଣ ଖାଇବା ଉଚିତ୍: ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ସହଜ ପାଚନ ଲଘୁ ଏବଂ ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଆହାର ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ତାଜା ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ; ଯେପରିକି ମୁଗ ଡାଲି କିମ୍ବା ହାଲୁକା ଖେଚୁଡ଼ି। ଋତୁକାଳୀନ ତାଜା ଫଳ ଖାଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିତକର। ଯଦି ପେଟ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ତେବେ ଦହି ସେବନ କରିପାରିବେ। ବ୍ରତ ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶରୀରକୁ ଜଳଶୂନ୍ୟତାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ପାଣି ପିଅନ୍ତୁ।

You might also like More from author
More Stories

Smartwatch Cancer Risk: ସ୍ମାର୍ଟୱାଚ୍…

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଖରାପ୍ କରୁଛି ଫାଷ୍ଟ…

ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ପାଇଁ ବଢ଼ୁଛି ସାପ ଭୟ, କରନ୍ତୁ…

ଜିଓ ଆଣିଲା ନୂଆ ଶସ୍ତା ଅଫର୍‌: ମାତ୍ର ଏତିକି…

1 of 25,978