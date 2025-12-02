GK: ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ୯୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ନୁହେଁ? ଏଭରେଷ୍ଟଠାରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ରହିବା କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ?

GK: ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଉଚ୍ଚତା ୯୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ କାହିଁକି ନୁହେଁ?

By Jyotirmayee Das

General Knowledge: ଏଭରେଷ୍ଟ ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ। ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ୮୮୪୯ ମିଟର। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ’ଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ପୃଥିବୀରେ କାହିଁକି କୌଣସି ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ନାହିଁ? ଗବେଷକମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର ଖୋଜିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି।

diamonddetailmcr.uk ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଭଳି ଛୋଟ ଗ୍ରହରେ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଗ୍ରହର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ଥାନର ଦୁଇଗୁଣ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ।

ଆମର ପଡ଼ୋଶୀ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହେ ସୌରଜଗତର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଅବସ୍ଥିତ। ୨୨,୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚତାରେ, ମାଉଣ୍ଟ ଅଲିମ୍ପସ୍ ଏଭରେଷ୍ଟ ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରାୟ ୨.୫ ଗୁଣ ଉଚ୍ଚ।

ବର୍ଗେନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଫେସର ହାକନ୍ ଫୋସେନ୍ ନରୱେଜିଆନ୍ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ଚାପ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଚଟାଣ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଇପାରେ।

ଏହି ଘଟଣା ଏଭରେଷ୍ଟ ଏବଂ K2 ଉଭୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସହିତ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହା ହେତୁ ବହୁତ କମ୍ ପର୍ବତ ୫୦୦୦ ମିଟରରୁ ଅଧିକ ଉଚ୍ଚ।

ଗୁରୁତ୍ୱାକର୍ଷଣ ଯୋଗୁଁ, ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକର ତଳେ ଥିବା ଶିଳାଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ହୋଇଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଚାପରେ ସେମାନଙ୍କର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ଯାହା ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ଥିର କରିଥାଏ।

 

 

