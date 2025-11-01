ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନର ବଗି ଠାରୁ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନର ବଗି କମ୍ କାହିଁକି, ଲୋକଙ୍କ ବୃଦ୍ଧି ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବଢୁନି ଡ଼ବା ସଂଖ୍ୟା
ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବଢିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି ବଢୁନି ଟ୍ରେନ ଡ଼ବା ସଂଖ୍ୟା?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତରେ ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକ ଏକ ବହୁତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଯାତ୍ରାର ମାଧ୍ୟମ। ପ୍ରତିଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଟ୍ରେନଗୁଡ଼ିକରେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ଏବଂ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଏହି ଭିଡ଼ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଭିଡ଼ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନର କୋଚ୍ କାହିଁକି ବଢ଼ାଯାଉ ନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ପରି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ୬୦ଟି କୋଚ୍ କାହିଁକି ତିଆରି କରାଯାଉ ନାହିଁ?
ପ୍ରକୃତରେ, ଭାରତରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ୨୪ଟି କୋଚ୍ ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଚ୍ ୨୫ ମିଟର ଲମ୍ବା, ଯାହା ଟ୍ରେନର ମୋଟ ଲମ୍ବ ୬୦୦ ମିଟର କରିଥାଏ।
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇରେ, ଏକ ଲୁପ୍ ଲାଇନ ୬୫୦ ମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏପରି ଏକ ଲାଇନ ଯେଉଁଠାରେ ଗୋଟିଏ ରୁଟ୍ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଦୁଇଟି ଟ୍ରେନ ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଟ୍ରେନଟି ଅତିକ୍ରମ କରିନଥାଏ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ର ଲମ୍ବ ୬୫୦ ମିଟର ଅତିକ୍ରମ କରେ, ତେବେ ଏହା ଏହି ଲୁପ୍ ଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ୨୪ ରୁ ଅଧିକ କୋଚ୍ ନାହିଁ।
ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନରେ ସାଧାରଣତଃ ୫୮ ରୁ ୬୦ଟି ବଗି ଥାଏ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗି କେବଳ ୧୦ ରୁ ୧୫ ମିଟର ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ।
ଏହାର ଲମ୍ବ କମ୍ ହୋଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ କୋଚ୍ ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ଏହା ଲୁପ୍ ଲାଇନଠାରୁ ଲମ୍ବା ନୁହେଁ।
ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ଉଭୟ ଲମ୍ବରେ ସମାନ, କେବଳ ପାର୍ଥକ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ର କୋଚ୍ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ୍ ର କୋଚ୍ କମ୍ କୋଚ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ଲମ୍ବା ହୋଇଥାଏ।