କାହିଁକି ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ବସ୍ ରେ ଚଢ଼ାଯାଏ, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ ଏହାର ଉତ୍ତର
ଏହି କାରଣରୁ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବସ୍ ର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଚଢାଯାଏ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆପଣ କେବେ ନା କେବେ ବସ୍ ରେ ଯାତ୍ରାରେ କରିଥିବେ। ହେଲେ କେବେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି କେବଳ ଭାରତରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସବୁବେଳେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ କାହିଁକି ବସ୍ ଚଢନ୍ତି?
ଆପଣ ସିଟି ବସ୍ ଷ୍ଟପରେ ଥାଆନ୍ତୁ କିମ୍ୱା ଟର୍ମିନାଲରେ, ବସ୍ ସବୁବେଳେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ହିଁ ଚଢାନ୍ତି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର କାରଣ କ’ଣ?
ପ୍ରକୃତରେ ଭାରତ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରେ। ଏହା ବ୍ରିଟିଶ ଉପନିବେଶବାଦୀ ଶାସନର ଏକ ପରମ୍ପରା। ଯାନବାହାନଗୁଡିକ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବା ଉଚିତ୍, ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିବା ଉଚିତ୍। ଏହି କାରଣରୁ ବସ୍ ଗୁଡିକର ଦୁଆର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ।
ଡ୍ରାଇଭର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବସିଲେ ଦ୍ୱାର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ। ଏହା ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ବସ୍ ଚଢୁଥିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାକୁ ଏବଂ ବନ୍ଦ ଦ୍ୱାରରେ କେହି ଫସି ନ ରହିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ।
ଭାରତର ବସ୍ ଷ୍ଟପ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏବଂ ଫୁଟପାଥ୍ ସବୁ ବାମହାତ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମାନଦଣ୍ଡ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟପାଥ୍ ନିକଟରେ ପାର୍କିଂ କରିପାରିବ।
ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରବେଶପଥ ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସିଧାସଳଖ ଫୁଟପାଥ୍ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଓହ୍ଲାଇ ନିଜ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଯାଇପାରିବେ।
ଏହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଆଶଙ୍କା ହ୍ରାସ କରେ। ଯଦି ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦ୍ୱାର ଖୋଲିଥାଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସୁଥିବା ଟ୍ରାଫିକରେ ପାଦ ଦେବେ।
ଯଦି ବସ୍ର ଦ୍ୱାର ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଖୋଲିଯାଏ, ତେବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ବସ୍ରେ ଚଢ଼ିବା କିମ୍ବା ଓହ୍ଲାଇବା ସମୟରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ। ଏହା ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ବିଶେଷକରି ଭିଡ଼ ସମୟରେ।
ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କେବଳ ଭାରତରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ୟୁକେ, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଭଳି ଦେଶରେ ସମାନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଏ।