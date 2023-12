କାହିଁକି ଦିନିକିଆ, ଟି-୨୦ରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି ରୋହିତ-ବିରାଟ? ଉତ୍ତର ରଖିଲା BCCI

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତ ପାଇଁ ବିସିସିଆଇ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି । ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ହୋଇଥିବା ଚୟନକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବୈଠକ ପରେ ୩ଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି ବିସିସିଆଇ । କିନ୍ତୁ ୩ଟି ଫର୍ମାଟରେ ୩ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ମିଳିଛି । ତେବେ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବାରେ ଲାଗିଛି । ପୁଣିଥରେ ରୋହିତ ଏବଂ ବିରାଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ସହ ଏହି ଗସ୍ତରେ ଦିନିକିଆରୁ ମଧ୍ୟ ଓହରି ଯାଇଛନ୍ତି । ତେବେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିସିସିଆଇ ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଦର୍ଶାଇଛି ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଗସ୍ତରେ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଏବଂ କିଙ୍ଗ କୋହଲି । ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦମଦାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ସୀମିତ ଓଭରରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରକିବା ନିଷ୍ପତ୍ତି କ୍ରିକେଟ ଫ୍ୟନ୍ସେଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି । ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ବିସିସିଆଇ କହିଛି ଯେ, ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ସୀମିତ ଓଭର କ୍ରିକେଟର କିଛି ଦିନର ବିଶ୍ରାମ ପାଇଁ ଅପିଲ କରିଥିଲେ । ସେଥିପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଦିନିକିଆ ଏବଂ ଟି-୨୦ ଦଳରେ ଉଭୟ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନାହିଁ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ମହମ୍ମଦ ଶାମୀ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ରହିଛନ୍ତି । ତେବେ ସେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ ପୂର୍ବରୁ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ, ଦଳରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିପାରିବ । ସେହିପରି ଅଭିମନ୍ୟୁ ଈଶ୍ୱରନ୍ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ହେଲେ ହିଁ ସିରିଜ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିବେ ।

Notes 👇👇

· Mr Rohit Sharma and Mr Virat Kohli had requested the Board for a break from the white-ball leg of the tour.

· Mr Mohd. Shami is currently undergoing medical treatment and his availability is subject to fitness.#SAvIND

— BCCI (@BCCI) November 30, 2023