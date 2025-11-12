ଜାଣନ୍ତି କି! କାହିଁକି କଳା ଏବଂ ଧଳା ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଜେବ୍ରା, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଡା

କାହିଁକି କଳା ଏବଂ ଧଳା ହୋଇଥାଆନ୍ତି ଜେବ୍ରା, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ଏବଂ ପାଣ୍ଡା

By Jyotirmayee Das

Black and White Animel: ବିଶ୍ଵରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଜୀବଜନ୍ତୁ ରଙ୍ଗବେରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି । କିନ୍ତୁ କିଛି ଜୀବଜନ୍ତୁ କେବ କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି । ଯେପରିକି ଜେବ୍ରା, ପେଙ୍ଗୁଇନ୍, ପାଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି । ଚୀନର ଜଙ୍ଗଲଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଫ୍ରିକାର ଘାସଭୂମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ କଳା ଏବଂ ଧଳା ପ୍ରାଣୀ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳା ଏବଂ ଧଳା ପ୍ରାଣୀର ଏହି ରଙ୍ଗର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇପାରେ।

ଇଂଲଣ୍ଡର ବ୍ରିଷ୍ଟଲ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ହୋଇଥିବା ଏକ ଗବେଷଣା ଅନୁଯାୟୀ, ଜେବ୍ରାର କଳା ଏବଂ ଧଳା ପଟି ସେମାନଙ୍କୁ କୀଟପତଙ୍ଗଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ । ମାଈ ହର୍ସପ୍ଲାଇଜ୍ (ଏକ ପ୍ରକାର ମାଛି) ରକ୍ତ ପିଇବା ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରାଣୀଙ୍କୁ କାମୁଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଗବେଷକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ଜେବ୍ରା ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍‌ର କାରଣ ହୋଇପାରେ।

ପାଣ୍ଡାର କଳା ଏବଂ ଧଳା ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଘ ଏବଂ ଚିତାବାଘ ଭଳି ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଲୁଚିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ପଶ୍ଚିମ ଚୀନର ଜଙ୍ଗଲରେ ବର୍ଷର କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବରଫ, ପଥର ଏବଂ ଗଛର ଗଣ୍ଡିର କଳା ଏବଂ ଧଳା ଅଂଶ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ । ଏବଂ ସେ ସବୁ ଭିତରେ କଳା ଏବଂ ଧଳା ପାଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଲେ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ ଗଛର…

ରେଳବାଇର ‘ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ପଲିସି’: ଏହି ବୟସର…

ସେହିପରି ଜେଣ୍ଟୁ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ହେଉଛି କଳା ପିଠି ଏବଂ ଡେଣା ଏବଂ ଧଳା ପେଟ ବିଶିଷ୍ଟ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍ ପ୍ରଜାତି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଜେଣ୍ଟୁ ପେଙ୍ଗୁଇନ୍‌ମାନଙ୍କର ରଙ୍ଗ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

 

You might also like More from author
More Stories

ପତ୍ରଝଡ଼ା ଦେଲେ କାହିଁକି ହଳଦିଆ ପଡିଯାଏ ଗଛର…

ରେଳବାଇର ‘ଚାଇଲ୍ଡ ଟିକେଟ୍ ପଲିସି’: ଏହି ବୟସର…

Property Distribution Law: ଦୁଇ ସ୍ତ୍ରୀ…

କାଶୀରୁ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଆଣିବା ହୋଇପାରେ ଅଶୁଭ,…

1 of 655