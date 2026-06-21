ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ୱା କଳା କଲମ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କାହିଁକି, ଲାଲ୍ ପେନ୍ କାହିଁକି ନୁହେଁ, କେବେଠୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି ପ୍ରଥା
ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟମାନେ ଯଦି ନାଲି ପେନରେ ଲେଖିବେ ତାହାଲେ ଅସୁବିଧା କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ସ୍କୁଲ ଏବଂ କଲେଜରେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ନୋଟ୍ସ, ହୋମୱାର୍କ, କ୍ଲାସୱାର୍କ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ବିପରୀତରେ, ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ପତ୍ର ଗ୍ରେଡିଂ ପରେ ଫେରସ୍ତ କରାଯାଏ, ଲାଲ କଲମରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମାର୍କ, ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ମତାମତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି କାହିଁକି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା କଲମ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲାଲ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି?
ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବରେ, ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର କୌଣସି ସ୍ଥିର କିମ୍ବା ସରକାରୀ ନିୟମ ନାହିଁ; ହେଲେ, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଜାରି ରହିଛି।
ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତାମତ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏହି ପ୍ରଥା ପଛରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାରଣ ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଛାତ୍ରମାନେ ଲାଲ କଲମ ନୁହେଁ ବରଂ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା କଲମ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ କଳା ଓ ନୀଳ ପେନ୍ କାହିଁକି:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଛାତ୍ରମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଧଳା କାଗଜରେ ଲେଖନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ, ନୀଳ ଏବଂ କଳା କାଳି ସବୁଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଏ।
ଉଭୟ ଗାଢ଼ ରଙ୍ଗ ଯାହା ଧଳା କାଗଜ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ଦୃଢ଼ ବିପରୀତତା ସୃଷ୍ଟି କରେ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଲିଖିତ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ପଢ଼ିବାକୁ ସହଜ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ରହିଥାଏ। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର କାଳିରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ତୁଳନାରେ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ।
କଳା ଏବଂ ନୀଳ କଲମର ବିଶେଷତ୍ୱ କ’ଣ:
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ନୀଳ ଏବଂ କଳା କଲମ ଶୀଘ୍ର ଫିକା ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିହେବ। କଳା କଲମ ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ରଙ୍ଗକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଜାୟ ରଖେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଫିକା ପଡ଼ିବା ପ୍ରତିରୋଧ କରେ, ଯେତେବେଳେ ନୀଳ କଲମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରଙ୍ଗଦ୍ରବ୍ୟ ଥାଏ ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ଏହାର ସ୍ପଷ୍ଟତା ବଜାୟ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।
କଳା କଲମକୁ ଅଧିକ ବିପରୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ହେତୁ ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ବିନ୍ଦୁଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ କଳା ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ନୀଳ କଲମକୁ ଆଖି ପାଇଁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଏହାକୁ ଲମ୍ବା ଉତ୍ତର କିମ୍ବା ସାଧାରଣ ଲେଖା ପାଇଁ ପସନ୍ଦିତ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ।
ଶିକ୍ଷକମାନେ କାହିଁକି ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି:
ଶିକ୍ଷକମାନେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ତର ପତ୍ରକୁ ଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନୀଳ କିମ୍ବା କଳା କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଲେଖାଠାରୁ ପୃଥକ କରିବା କଷ୍ଟକର ହେବ।
ଏହି କାରଣରୁ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଲାଲ କଲମ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ଲାଲ ରଙ୍ଗ ଧଳା କାଗଜ ତୁଳନାରେ ତୁରନ୍ତ ଭିନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହା ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉତ୍ତରଠାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପୃଥକ ହୁଏ, ଯାହା ସଂଶୋଧନ, ପରାମର୍ଶ, ଚିହ୍ନ ଏବଂ ମନ୍ତବ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥାଏ।
ରିପୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ କରେ ଯେ ଲାଲ ରଙ୍ଗକୁ ପ୍ରାୟତଃ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଏବଂ ଗମ୍ଭୀରତାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଛାତ୍ର ଏବଂ ଅଭିଭାବକମାନେ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ଅଧିକ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଉତ୍ତର ପତ୍ରରେ ଲାଲ କଲମରେ କରାଯାଇଥିବା ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ମନ୍ତବ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷିତ କରେ।