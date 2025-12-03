ନା ଗୋଲ, ନା ବର୍ଗାକାର… ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିରରେ ଉଡୁଥିବା ପତାକା ସବୁବେଳେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ କାହିଁକି, ବିଶ୍ୱାସ ନା ବିଜ୍ଞାନ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ସତ

ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିରର ପତାକା ସମାନ କାହିଁକି? ତିନି କୋଣିଆ ଛଡ଼ା ଆଉ କୌଣସି ଆକୃତିର ନୁହଁ କାହିଁକି?

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିବା ସମୟରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟା, ଦୀପ ଏବଂ ପ୍ରାଙ୍ଗଣର ଶାନ୍ତିକୁ ଉପଭୋଗ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ଅଣଦେଖା କରନ୍ତି: ମନ୍ଦିର ଉପରେ ପବନରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକା।

ଯାହାକି ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ସମାନ। ନା ଗୋଲ, ନା ବର୍ଗାକାର, ନା ବହୁରଙ୍ଗୀ- କେବଳ ତ୍ରିକୋଣୀୟ। ଏହା କ’ଣ କେବଳ ପରମ୍ପରା? ନା ଏହା ପଛରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଯାହା ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ବୁଝାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କ୍ୱଚିତ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଛି?

ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ଶିଖର, ଘଣ୍ଟି କିମ୍ବା ମୂର୍ତ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ବରଂ ସେହି ଉଚ୍ଚତାରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନିତ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦୂରରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ କହିଥାଏ ଯେ ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଘର।

କିନ୍ତୁ ଆପଣ କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ଦିର ପତାକା ସର୍ବଦା ତ୍ରିକୋଣୀୟ କାହିଁକି? ଅନ୍ୟ ପତାକାର ଆକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ମନ୍ଦିର ପତାକା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଋତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଗ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂସ୍କୃତିରେ କାହିଁକି ସମାନ ରହିଛି?

ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମନ୍ଦିରର ଶହ ଶହ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପରି ଆକର୍ଷଣୀୟ, ଏବଂ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ନୁହେଁ ବରଂ ଶକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଶକ୍ତି ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, ତ୍ରିଭୁଜ ଏକ ଆକୃତି ଯାହା ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଶକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ।

ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏଥିରୁ ନିର୍ଗତ ଶକ୍ତି ସର୍ବଦା ଉପରକୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ଶିଖର ମଧ୍ୟ ଏହି ନୀତି ଉପରେ ନିର୍ମିତ ଯାହା ଶକ୍ତିକୁ ଉପରକୁ ଟାଣି ଆଣେ।

ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିକୋଣୀୟ ପତାକା ପବନରେ ଉଡ଼େ, ଏହାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆକୃତି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଥିବା ସକାରାତ୍ମକ କମ୍ପନକୁ ମନ୍ଦିର ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରେ।

ଏହିପରି, ପତାକା ମନ୍ଦିରର ଶକ୍ତିକୁ ସମଗ୍ର ସଂକଳନରେ ବିସ୍ତାର କରେ, ଯେପରି ଏକ ଦୀପର ଜ୍ୱାଳା ଏକ କୋଠରୀରେ ଆଲୋକ ବିସ୍ତାର କରେ। ତ୍ରିଭୁଜ କେବଳ ଏକ ଆକୃତି ନୁହେଁ; ଏହାକୁ ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

କୁହାଯାଏ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ସୃଷ୍ଟି, ସଂରକ୍ଷଣ ଏବଂ ବିନାଶର ତିନୋଟି ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମହେଶଙ୍କ ସନ୍ତୁଳନ। ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ପତାକା ସୂଚିତ କରେ ଯେ ମନ୍ଦିର ଏପରି ଏକ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଏହି ତିନୋଟି ଶକ୍ତି ସହାବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପତାକାକୁ କେବଳ ଏକ ଅଳଙ୍କାର ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିଚୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ।

ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ପତାକା ମନ୍ଦିରକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା, ଏହାର ଦିଗ ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସୂଚାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଉପାୟ ଥିଲା। ଯଦି ଏକ ପତାକା ଉଡୁଥାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଅଛି, ପୂଜା ଚାଲୁଛି ଏବଂ ମନ୍ଦିର ଜୀବନ୍ତ ଅଛି।

ଯଦି ପତାକା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥାଏ, ତେବେ ଏହା କୌଣସି କାରଣରୁ ବନ୍ଦ ହେବାର ସଙ୍କେତ ଦେଉଥାଏ। ତେଣୁ, ପତାକାର କାର୍ଯ୍ୟ କେବଳ ଧାର୍ମିକ ନୁହେଁ ବରଂ ବ୍ୟବହାରିକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଏହା ପଛରେ ଥିବା ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଯେ ତ୍ରିଭୁଜଗୁଡ଼ିକ ପବନକୁ କାଟିବାରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚତାରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ପତାକାକୁ ସହଜରେ ଛିଣ୍ଡିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବନରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଆକୃତି ସନ୍ତୁଳିତ ରହିଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହା ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁଠାରୁ ସ୍ଥାୟୀ ଆକୃତି।

