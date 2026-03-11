ରାତିହେଲେ ତାଜମହଲରେ କାହିଁକି ଜଳେନି ଲାଇଟ୍, ଏହା ପଛରେ ଲୁଚି ରହିଛି ଅନେକ ରହସ୍ୟ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଇତିହାସ
ତାଜମହଲରେ ଲାଇଟ୍ ନଜଳିବାର କାରଣ କ'ଣ?
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ବିଶ୍ୱର ସପ୍ତାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ତାଜମହଲ ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ଧଳା ମାର୍ବଲ ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ଐତିହାସିକ ସ୍ମାରକୀ ରାତିରେ ରଙ୍ଗୀନ ଆଲୋକରେ ଆଲୋକିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ, ତାଜମହଲ ଅନ୍ଧାରରେ ଘୋଡ଼ାଇ ହୋଇ ରହିଛି।
ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ସତର୍କତାର ସହିତ ବିଚାର କରାଯାଇଥିବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଆଇନଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ଆଗ୍ରାର ଯମୁନା କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି କୋଠା ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ନ ହେବାର ଗମ୍ଭୀର କାରଣ ଅଛି।
ଧଳା ମାର୍ବଲ କୀଟପତଙ୍ଗର ମାରାତ୍ମକ ଆକର୍ଷଣ:
ରାତିରେ ତାଜମହଲକୁ ଆଲୋକିତ ନକରିବାର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ହେଉଛି ଏହାର ଧଳା ମାର୍ବଲ। ଧଳା ମାର୍ବଲ ଆଲୋକକୁ ବହୁତ ଜୋରରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ।
ଯଦି ରାତିରେ ତାଜମହଲରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ଜଳାଯାଏ, ତେବେ ପାଖରେ ଥିବା କୀଟପତଙ୍ଗମାନେ ଆଲୋକ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଯମୁନା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥିତ ହୋଇଥିବାରୁ, ଏହା ଗୋଲଡିଚଲି ଭଳି କୀଟପତଙ୍ଗଙ୍କ ବାସସ୍ଥାନ।
ଲାଇଟ୍ ଜଳିଲେ ଏହି କୀଟପତଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ତାଜମହଲର କାନ୍ଥରେ ବସବାସ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଏସିଡିକ୍ ଅପଚୟ (ମଳ ଏବଂ ମୂତ୍ର) ଛାଡି ଦେବେ। ଏହା ଧଳା ମାର୍ବଲରେ ସବୁଜ ଏବଂ କଳା ଦାଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯାହା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ।
୧୯୯୭ର ସେହି ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି:
ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ତାଜମହଲ କେବେ ରାତିରେ ଆଲୋକିତ ହୋଇନାହିଁ। ଇତିହାସ ସାକ୍ଷୀ ଅଛି ଯେ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଆନିଷ୍ଟ ୟାନିଙ୍କ ଏକ ସଙ୍ଗୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ତାଜମହଲ ଆଲୋକିତ ହୋଇଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ସେହି ରାତିରେ ଯାହା ଘଟିଥିଲା ତାହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ସର୍ବେକ୍ଷଣ (ASI)ର ଆଖି ଖୋଲିଦେଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୀଟପତଙ୍ଗ ତାଜର କାନ୍ଥରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ପଥରରେ ଦାଗ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ପରେ, ASI ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାଜରେ କେବେବି କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଏହି ନିୟମ ଆଜି ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି।
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଇତିହାସ:
କୀଟପତଙ୍ଗ ବ୍ୟତୀତ, ତାଜମହଲର ଆଲୋକ ଅଭାବର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ସୁରକ୍ଷା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଏବଂ ୧୯୭୧ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ, ଶତ୍ରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ତାଜମହଲକୁ କଳା କପଡାରେ ଘୋଡାଯାଇଥିଲା।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ରାତିରେ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଆଲୋକ ତାଜକୁ ମାଇଲ ଦୂରରୁ ଏକ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିପାରେ। ରଣନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ, ତାଜକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବା ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ରାତିରେ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସହଜରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।
ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ତାଜର ପ୍ରାକୃତିକ ଚମକ:
ତାଜମହଲକୁ ଅନ୍ଧାରରେ ରଖିବାର ଆଉ ଏକ ଦିଗ ଆଲୋକ ପ୍ରଦୂଷଣ ଏବଂ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ସହିତ ଜଡିତ। ତାଜମହଲକୁ ଚନ୍ଦ୍ରାଲୋକ ରାତିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଝଲସାଇବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି।
କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକ କେବଳ ପରିବେଶଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବାଧା ଦିଏ ନାହିଁ ବରଂ ପଥରର ପ୍ରାକୃତିକ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତାକୁ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ତାଜ ଟ୍ରାପିଜିୟମ୍ ଜୋନ୍ (TTZ) ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ସ୍ତରକୁ କମ ରଖିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି, ଏବଂ ରାତିରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧାର ରଖିବା ଏହି ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଅଂଶ।