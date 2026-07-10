ଶପିଂ ମଲ୍ରେ କାହିଁକି ନ ଥାଏ ଘଡ଼ି କିମ୍ବା ଝରକା ? ଆପଣଙ୍କୁ କଙ୍ଗାଳ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁଚିନ୍ତିତ ଚକ୍ରବ୍ୟୂହ !
ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କୌଣସି ବି ଶପିଂ ମଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଝରକା କିମ୍ବା ଘଡ଼ି ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ’ଣ।
Shopping Mall Psychology: ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଶପିଂ ମଲ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ କେମିତି କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି , ତାହା ଆପଣ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ, ଏହା କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ। ଅନେକ ମଲ୍କୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଥାଏ ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ସେଠାରେ ଅଧିକ ସମୟ ରହିବେ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଜିନିଷ କିଣିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ। ରିଟେଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏହି ରଣନୀତିକୁ ‘ଗ୍ରୁଏନ୍ ଇଫେକ୍ଟ’ (Gruen Effect) ଏବଂ ‘ଟେମ୍ପୋରାଲ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ସନ୍’ (Temporal Distortion) ଭଳି ଧାରଣା ସହିତ ଯୋଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ଜିନିଷ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସମୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନର ଅନୁଭବ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।
ଏପରି ଡିଜାଇନ୍ କାହିଁକି କରାଯାଇଛି?
ଶପିଂ ମଲ୍ର ସବୁଠାରୁ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ସେଠାରେ କାନ୍ଥ ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ଝରକାର ଅଭାବ। ଘଣ୍ଟା ନଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଭିତରେ କେତେ ସମୟ ବିତାଇ ସାରିଲେଣି, ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ। କିଣାକିଣି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଏକ ଛୋଟ ଚକ୍କର ସହଜରେ କିଛି ଘଣ୍ଟାରେ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସମୟ ବିତିବାର ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ସେଠାରେ କୌଣସି ଜିନିଷ ନଥାଏ।
ସେହିଭଳି, ଝରକା ନଥିବାରୁ ଲୋକମାନେ ବାହାରର ପରିବେଶଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ସହଜରେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସକାଳ ହୋଇଛି କି ସନ୍ଧ୍ୟା, ବାହାରେ ଖରା ହୋଇଛି କି ବର୍ଷା। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ରହିଯାଆନ୍ତି।
କୃତ୍ରିମ ଆଲୋକର ଚମତ୍କାର
ଶପିଂ ମଲ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ସମଗ୍ର ବିଲ୍ଡିଂରେ ତୀବ୍ର ଏବଂ ସୁଚିନ୍ତିତ ଭାବେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ସମାନ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ମନେହୁଏ ଯେ ସବୁବେଳେ ଦିନ ହିଁ ଅଛି, ବାହାରେ ଯେଉଁ ସମୟ ହେଉନା କାହିଁକି। ଆରାମଦାୟକ ଆଲୋକ ଯୋଗୁଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାର ତରତର ବୋଧ ହୁଏ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିମ୍ବା ବାହାରର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖାଉଥିବା ଝରକା ନଥିବାରୁ, ଗ୍ରାହକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜ ଚାରିପାଖର ଦୋକାନ, ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ ପ୍ରମୋସନାଲ୍ ଅଫର୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି। ବାହାରର ଜିନିଷ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ନ ଭଟକିବାରୁ, ରିଟେଲରମାନେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ମଲ୍ ବାହାରେ କଣ ଚାଲିଛି ତାହା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶପିଂ ମାହୋଲରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିପାରନ୍ତି।
ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ଲେଆଉଟ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ:
ଆଉ ଏକ ଶାନଦାର ରଣନୀତି ହେଉଛି ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍। ଅନେକ ମଲ୍ରେ ଧିମା ଏବଂ ମନକୁ ଶାନ୍ତି ଦେଉଥିବା ସଙ୍ଗୀତ ବଜାଯାଏ। ଲୋକମାନେ ଦୋକାନରେ ଯେତେ ଅଧିକ ସମୟ ବୁଲିବେ, ସେତେ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଦେଖିବେ। ଏହା ଫଳରେ ବିନା ଚିନ୍ତାଭାବନାରେ କିଣାକିଣି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଯାଏ।