ଅଧିକାଂଶ ଛତା କଳା ରଙ୍ଗର କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ, କ’ଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଗରମ ପ୍ରବାହରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି।
କେତେକ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କପଡା ଘୋଡ଼ାଇ ଦିଅନ୍ତି, ତ କିଏ ଟୋପି ପିନ୍ଧନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଛତା ସୁରକ୍ଷାର ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବହୃତ ରୂପ ହୋଇ ରହିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଯେ ବର୍ଷାରୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କଠୋର ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବଜାରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛତା କଳା ରଙ୍ଗର।
ଯଦିଓ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଡିଜାଇନର ଛତା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି, କଳା ଛତା ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା କାହିଁକି ଛତା ମୁଖ୍ୟତଃ କଳା ଏବଂ ଏହି ଘଟଣା ପଛରେ ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ?
ଛତାଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକାଂଶ କଳା କାହିଁକି:
ବିଜ୍ଞାନ ଅନୁସାରେ, କଳା ରଙ୍ଗ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ଅପେକ୍ଷା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ (UV) କିରଣକୁ ଅଧିକ ଶୋଷଣ କରେ। ଏହି କାରଣରୁ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ସମୟରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧିକ ଗରମ ଅନୁଭବ କରେ।
କଳା ଟି-ସାର୍ଟ ଶରୀର ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ; ଫଳସ୍ୱରୂପ, କପଡ଼ା ସୂର୍ଯ୍ୟର ଉତ୍ତାପକୁ ଶୋଷିତ କରି ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଶରୀରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରେ।
ଏହି କାରଣରୁ, ଖରା ଦିନେ କଳା ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବା ଦ୍ୱାରା ଅଧିକ ଝାଳ ଏବଂ ଉତ୍ତାପର ଅନୁଭବ ହୁଏ। ହେଲେ ଛତା ବିଷୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଶରୀରଠାରୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦୂରତାରେ ଏକ ଛତା ଧରିଥାଏ।
ଯେତେବେଳେ ଏକ କଳା ଛତା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ଶୋଷିତ କରେ, ତାପ ଛତାର ବାହ୍ୟ ପୃଷ୍ଠ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଥାଏ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାଏ।
ଏହିପରି ଛତା ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଅଲ୍ଟ୍ରାଭାୟୋଲେଟ୍ କିରଣକୁ ଶରୀରରେ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ବାଧା ଦିଏ। ଏହି କାରଣରୁ ତୀବ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ କଳା ଛତାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।
ଏହା ପଛର ବିଜ୍ଞାନ କ’ଣ:
ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣରେ ଥିବା UV-A ଏବଂ UV-B କିରଣ ଚର୍ମ ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ରହିବା ଦ୍ଵାରା ସନବର୍ଣ୍ଣ, ସ୍କିନ ଆଲର୍ଜି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଚର୍ମରୋଗ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ।
କଳା ଛତା ଏହି କ୍ଷତିକାରକ କିରଣଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ଶୋଷିତ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀର ଉପରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ସମୟରେ ଛତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି।
ବର୍ଷା ଋତୁରେ କଳା ଛତା କିପରି ଲାଭଦାୟକ:
କଳା ଛତା କେବଳ ଖରାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। କଳା ରଙ୍ଗରେ ମଇଳା ଏବଂ ଦାଗ କମ୍ ଦେଖାଯାଏ। ଏହା ଅଧିକନ୍ତୁ ଏହା ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ କଳା ଛତା ତିଆରି ଏବଂ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଆସୁଛି।
ରଙ୍ଗୀନ ଛତା କ’ଣ କମ୍ ସୁରକ୍ଷିତ:
ଆଜିକାଲି ଫ୍ୟାଶନ ଟ୍ରେଣ୍ଡ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗୀନ ଛତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ହାଲୁକା ରଙ୍ଗର ଛତା କିଛି ପରିମାଣରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ କଳା ଛତା ପରି ଏଗୁଡ଼ିକ ୟୁଭି କିରଣକୁ ଅବରୋଧ କରିବାରେ ସେତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନୁହେଁ।
ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ଗରମ ପାଗ ସମୟରେ କଳା ଛତାକୁ ଅଧିକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ।