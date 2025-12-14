ବର ବେଶରେ ବେଦୀରେ ବସୁଛନ୍ତି ମହିଳା! ପାକିସ୍ତାନରେ ଝିଅମାନେ କାହିଁକି ସାଜୁଛନ୍ତି ବର… ଏହା କି ପ୍ରକାରର ବିବାହ ଧାରା
ପାକିସ୍ତାନର ବାହାଘର ଟ୍ରେଣ୍ଡ, ମହିଳା ସାଜୁଛନ୍ତି ବର ବେଶ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଏବେ ଚାଲିଛି ବିବାହ ଋତୁ। ତେଣୁ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବିବାହ ଚାଲିଥିବ ନହେଲେ ଆପଣ ବିବାହର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ ପାଉଥିବେ।
କିନ୍ତୁ, ପାକିସ୍ତାନରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଧାରା ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଶରେ ନକଲି ବିବାହ ଏକ ଧାରା। ଏହା ଶୁଣି ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଏହି ନକଲି ବିବାହରେ ସବୁକିଛି ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ପରି।
ସବୁଠି ସାଜସଜ୍ଜା, ମେହେନ୍ଦି, ସଙ୍ଗୀତ ଭଳି ସମସ୍ତ ସାଧାରଣ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରାଯାଏ। ଏହି ବିବାହରେ ସମସ୍ତ ରୀତିନୀତି ଥାଏ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକୃତ ବିବାହ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନଥାଏ।
ଏହି ପାକିସ୍ତାନୀ ବିବାହ ବିଷୟରେ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି ଯେ ବର ଜଣେ ମହିଳା। ହେଲେ, ଏହା ଏକ ସମଲିଙ୍ଗୀ ବିବାହ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏକ ନକଲି ବିବାହ।
ଏହା ଏକ ସଂଗଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଏକାଠି ଆସି ବିବାହ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ। ଏପରି ସମାବେଶରେ, ମହିଳାମାନେ ଏକ ନକଲି ବିବାହ କରି ରୀତିନୀତି ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି।
ବିବାହ ବିଷୟରେ ସମାଲୋଚନା:
ଯୁବପିଢ଼ି ଏବଂ ପ୍ରଭାବଶାଳୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକର ଗଣମାଧ୍ୟମ କଭରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଏବଂ ସମାଲୋଚନାର କାରଣ ହୋଇଛି।
ଲାହୋର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିଚାଳନା ବିଜ୍ଞାନ (LUMS) ଛାତ୍ର ପରିଷଦର ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସାଇରାମ ଏଚ୍. ମିରାନ DWକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରୋଲିଂର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲେ।
ପାକିସ୍ତାନର ଅନ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରି LUMS, ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସାପ୍ତାହିକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ନକଲି ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଏକ ଅଧିକ ପାରମ୍ପରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଏହା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର:
ସାମାଜିକ ଚାପ କିମ୍ବା ପରିବାର ବିନା ବିବାହ ଉତ୍ସବର ମଜା ନେବାର ସୁଯୋଗ ହିଁ ଏହି ନକଲି ବିବାହକୁ ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିଥାଏ – ବିଶେଷକରି ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ।
ହୁନାର କ୍ରିଏଟିଭ୍ ମାର୍କେଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ରିଦା ଇମ୍ରାନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଅନ୍ୟ କାରିଗର, କଳାକାର, କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର ଏବଂ ଇଭେଣ୍ଟ ପରିଚାଳକଙ୍କ ସହିତ କେବଳ ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନକଲି ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଇମ୍ରାନ ଡିଡବ୍ଲୁକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାରମ୍ପରିକ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିବାହର ମେହେନ୍ଦୀ ଉତ୍ସବ, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ତିନି ଦିନିଆ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବାର ଏକ ବିଶେଷ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରେ – ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ମେହେନ୍ଦୀ ଲଗାନ୍ତି, ଗୀତ ଗାଇଥାନ୍ତି, ନାଚନ୍ତି ଏବଂ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରନ୍ତି।
ନକଲି ବିବାହରେ କନ୍ୟା କଣ କହିଥିଲେ:
କନ୍ୟା ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିବା ଷ୍ଟାଣ୍ଡ-ଅପ୍ କମେଡିଆନ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କ୍ରିଏଟର୍ ପଞ୍ଜରୁଶ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜଣେ ଅବିବାହିତ ମହିଳା ଭାବରେ, ସେ କେବେ କଳ୍ପନା କରିନଥିଲେ ଯେ ସେ ଏପରି ନାଟକ-ମୁକ୍ତ ବିବାହର ଅନୁଭବ କରିବେ। ସାଧାରଣତଃ, ବିବାହ ପ୍ରାୟତଃ ପରିବାର ଚାପର ଶିକାର ହୋଇଥାଏ।
ପାକିସ୍ତାନର ବିବାହ ଇକୋସିଷ୍ଟମ:
ପାକିସ୍ତାନ ଭବ୍ୟ ବିବାହ ପାଳନ କରେ। ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହଙ୍ଗା। DW ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ପାକିସ୍ତାନର ବିବାହ ଇକୋସିଷ୍ଟମ – ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ଥାନ, କ୍ୟାଟରିଂ, ଡିଜାଇନର ଫ୍ୟାଶନ୍, ଅଳଙ୍କାର, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଏବଂ ମେକଅପ୍ କଳାକାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ – ବାର୍ଷିକ ଅତି କମରେ ୯୦୦ ବିଲିୟନ ପାକିସ୍ତାନୀ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି।
କିଛି ନକଲି ବିବାହ ଆୟୋଜକ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେବଳ ପାରମ୍ପରିକ ବିବାହକୁ ନକଲ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନୂତନ ମାନଦଣ୍ଡ, ନୂତନ ଧାରଣା ଏବଂ ନୂତନ ସୃଜନଶୀଳତା ପ୍ରଚଳନ କରୁଛନ୍ତି।
ଇସଲାମାବାଦରେ, ଶାମ-ଏ-ମସ୍ତାନା ନାମକ ଏକ ନକଲି ବିବାହର ଆୟୋଜକମାନେ ଲୋକ ସଙ୍ଗୀତ, ଫ୍ୟାଶନ୍ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରାକୁ ମିଶ୍ରଣ କରି ବିବାହ କିପରି ହୋଇପାରେ ତାହା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।