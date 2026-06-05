ରେଳ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ କାହିଁକି ନଥାଏ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର? ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏହା ପଛର କାରଣ

ରେଲଓ୍ୱେ ଷ୍ଟେସନ ଓ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ପଛର କାହାଣୀ।

By Subhasmita Das

ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଭାରତୀୟ ରେଳପଥରେ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଏହି ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ପାନୀୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ ପୁସ୍ତକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ସହଜରେ ପ୍ରଦାନ କରେ।

ହେଲେ, ଆପଣ କେବେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେସନର ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଔଷଧ ଦୋକାନର ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି କି? ଦେଶର କୌଣସି ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଏକ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରସାୟନ ଦୋକାନ ପାଇବା ବିରଳ।

ଏହାର ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ରେଳପଥ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିବା ଏକ କଠୋର ନୀତି, ଯାହାର ବିବରଣୀ ସାଧାରଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅଜଣା।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୁଲାଇରୁ ବସ୍ ଚକା ଜାମ୍!

ପୁରୁଣା ନିୟମଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ଥିଲା:

ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର ନଥିବାର ଅର୍ଥ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଏପରି ଦୋକାନ ସେଠାରେ କେବେ ବି ନଥିଲା। ସରକାରୀ ରେଳବାଇ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇ ବୋର୍ଡ ୨୦୦୧ ମସିହାରେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିଲା।

ସେତେବେଳେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ସେଠାରେ ସର୍ବାଧିକ ୧୦୮ ବର୍ଗଫୁଟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ ପାଇଁ ଆବଣ୍ଟିତ କରାଯିବ।

ହେଲେ, ବହି ଷ୍ଟଲ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଛୋଟ ଔଷଧ କର୍ଣ୍ଣର ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନଥିଲା। ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଔଷଧ ଦୋକାନ ଆବଣ୍ଟିତ ହେଉଥିଲା।

ଭିଡ଼ କମାଇବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଫର୍ମୁଲା:

ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ସମୟ ସହିତ, ରେଳବାଇ ନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଲା ଏବଂ କେମିଷ୍ଟ ଦୋକାନ ଖୋଲିବା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ କଲା।

ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକରେ ତିନି ପ୍ରକାରର ଦୋକାନ ଥିଲା: ପୁସ୍ତକ ଦୋକାନ, କେମିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲ ଏବଂ ସାଧାରଣ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ। ଏହି ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ କମ୍ ସ୍ଥାନ ରହିଥିଲା।

ଏହି ଭିଡ଼କୁ ପରିଚାଳନା କରିବା ଏବଂ ସ୍ଥାନ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ, ରେଳବାଇ କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ଏହାର ନିୟମାବଳୀ ସଂଶୋଧନ କରିଥିଲା।

ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟଲ ପ୍ରବେଶ ପଥ:

ନୂଆ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ରେଳବାଇ ଏହି ତିନି ପ୍ରକାରର ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକୁ ‘ବହୁ-ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଷ୍ଟଲ୍’ (MPS) ଭାବରେ ପରିଚିତ କରି ଏକ ନୂତନ ଧାରଣା ପ୍ରଚଳନ କରିଛି।

ରେଳବାଇ ଆଉ ନୂତନ ଔଷଧ ଦୋକାନ ପାଇଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପୃଥକ ସ୍ଥାନ ଆବଣ୍ଟନ କରେ ନାହିଁ; ବରଂ ଏହି ବହୁମୁଖୀ ଷ୍ଟଲ୍ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପୁସ୍ତକ, ପତ୍ରିକା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା ଭଳି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ ସହିତ ଔଷଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। କିନ୍ତୁ, କେବଳ ସାଧାରଣ ଔଷଧ, ଯାହା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ନାହିଁ, ଏହି ଷ୍ଟଲ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ହୋଇପାରିବ।

କେବଳ ୨୧ ଷ୍ଟେସନରେ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର:

ଏହି ନୂଆ ରେଳ ନୀତିର ପ୍ରଭାବ ହେଉଛି ଯେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କେମିଷ୍ଟ ଷ୍ଟଲଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ କେବଳ କିଛି ଷ୍ଟେସନରେ ରହିଛି।

ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଭାରତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ୨୧ ଟି ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନ ମେଡିକାଲ ଷ୍ଟୋର୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ହେଲେ, ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ବ୍ୟବଧାନକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୋଜନାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି; ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଅଧୀନରେ, ପ୍ରମୁଖ A1-ବର୍ଗର ଷ୍ଟେସନଗୁଡ଼ିକରେ ‘ଜନ ଔଷଧି କେନ୍ଦ୍ର’ ଖୋଲାଯାଉଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଯାତ୍ରୀମାନେ ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟେସନ ପରିସରରେ ସୁଲଭ ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧ ପାଇପାରିବେ।

ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିରେ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବେ:

ଯଦି କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ କିମ୍ବା ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ହଠାତ୍ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ରେଳବାଇର ଏକ ଦୃଢ଼ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି।

ଟିଟିଇ, ଗାର୍ଡ, ଟ୍ରେନ୍ ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରଙ୍କ ସମେତ ରେଳ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ପାଆନ୍ତି।

ସମସ୍ତ ଷ୍ଟେସନରେ ସର୍ବଦା ଏକ ମେଡିକାଲ୍ କିଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖାଯାଏ। ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟେସନ ମାଷ୍ଟରମାନେ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଏବଂ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟାପକ ତାଲିକା ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଯୋଗାଯୋଗ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ତୁରନ୍ତ ସହାୟତା ପାଇଁ ଡକାଯାଇପାରିବ।

You might also like More from author
More Stories

PF ଖାତାରେ ଦେଖାଯାଉନି ସୁଧ, ଚିନ୍ତା…

ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଜୁଲାଇରୁ ବସ୍ ଚକା ଜାମ୍!

ଘରେ ନିଆଁ ଲାଗିବାର ଏସବୁ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ,…

ରାଜସ୍ଥାନରୁ ପ୍ରଥମ ଇବୋଲା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ !

1 of 29,097