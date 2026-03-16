କମାଲ କରିବେ ବୈଭବ; ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆଗରୁ ଦେଲେ ବଡ଼ ବୟାନ, ଟିମକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କହିଲେ…

୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ IPL ଖେଳି ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ବୈଭବ...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: IPL ଆଗରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ଯବଂଶୀ। ଏଥର ବି ନିଜର ଶତପ୍ରତିଶତ ଦେଇ ଖେଳିବି। ଦଳକୁ ଜିତାଇବା ପାଇଁ ମୋ ଦ୍ବାରା ଯାହା ହୋଇପାରିବ କରିବି। ବିସିସିଆଇ ନମନ ପୁରସ୍କାର 2026 ସମାରୋହରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିଷୟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ। IPLରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଖେଳୁଥିବା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥର ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଦଳକୁ ଚାମ୍ପିଅନ ହେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା।

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ସେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ତେବେ ସମଗ୍ର ଦଳ ଏଥିରୁ ଲାଭ ପାଇବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ IPL ଭଳି ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ଟ୍ରଫି ଜିତିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି। ସେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମାନସିକତା ସହିତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ, ଦଳର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଯୋଗଦାନ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କମ୍ ବୟସରେ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। IPL 2025 ସିଜିନ୍ ସମୟରେ, ସେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସ୍କ ଶତକୀୟ ଭାବରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା ସମଗ୍ର କ୍ରିକେଟ୍ ଭାଇଚାରାର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲା।

ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ଅଣ୍ଡର-19 ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ICC ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପର ଫାଇନାଲରେ ସେ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ମାତ୍ର ୮୦ ବଲ୍‌ରେ ୧୭୫ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ପାଇଁ ଭାରତ ରେକର୍ଡ ଷଷ୍ଠ ଥର ପାଇଁ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା।

୧୩ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଏକ IPL ଚୁକ୍ତି: ୨୦୨୪ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ପରିଚୟ ମିଳିଥିଲା ​​ଯେତେବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ତାଙ୍କୁ ୧.୧ କୋଟିରେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ସେ ମାତ୍ର ୧୩ ବର୍ଷ ବୟସର ଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ IPL ଚୁକ୍ତି ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ୍ ବୟସ୍କ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରିଥିଲା।

ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ସ୍କାଉଟିଂ ଦଳ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲା। ପରୀକ୍ଷଣ ସମୟରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ, ସେ ସଫଳତାର ସହ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ।

ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଶିକ୍ଷା: ବୈଭବ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଦଳ ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ତାଲିମ ଶିବିର ସମୟରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି, ସେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ରାହୁଲ ଦ୍ରାବିଡଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରଚୁର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପାଇଥିଲେ।

ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ ଦଳରେ ଥିବା ବରିଷ୍ଠ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ସହିତ ସମୟ ବିତାଇବା ତାଙ୍କୁ ଖେଳ ବିଷୟରେ ଗଭୀର ବୁଝାମଣା ହାସଲ କରିବାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା। ବୈଭବ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେକୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ IPL ସ୍ମରଣୀୟ ଆଉ ତାଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେହିପରି ହୋଇଛି। ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରୀ ଭଲ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପରଶ୍ରମ ଜାରି ରଖିବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ।

