ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଭୟ: ଭୁଲ୍ରେ ବି କାନରେ ପଶିଗଲେ କଣ କରିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ଏଥିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାର ସହଜ ଉପାୟ
ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଭୟ: ଭୁଲ୍ରେ ବି କାନରେ ପଶିଗଲେ କଣ କରିବେ
Centipede Terror: ବର୍ଷା ଋତୁ ଆରମ୍ଭ ହେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଅନେକଙ୍କ ଘରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅତିଥିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ‘ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା’ ବା ‘ଶତପଦୀ’ ବୋଲି କହିଥାଉ । ଏହା କେତେବେଳେ ଟଏଲେଟରେ ଦେଖାଯାଏ ତ କେତେବେଳେ ବାଥ୍ରୁମ୍ କିମ୍ବା କିଚେନ୍ ସିଙ୍କ୍ ପାଖରେ ବୁଲୁଥିବାର ନଜର ଆସେ ।
ଅନେକ ସମୟରେ ଟଏଲେଟ୍ ଫ୍ଲଶ୍ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ପୁଣି ଥରେ ବାହାରକୁ ଚାଲିଆସେ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଭୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ତଳେ ଶୁଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ଲାଗି ରହେ ଯେ, କାଳେ ଶୋଇଥିବା ବେଳେ ଏହା କାନ ଭିତରକୁ ପଶିଯିବ ନାହିଁ ତ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବର୍ଷା ଦିନେ ଏମାନେ କାହିଁକି ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିବାର ଉପାୟ କଣ?
ବର୍ଷା ଦିନେ ହିଁ କାହିଁକି ବଢ଼ିଥାଏ ଏହି ସମସ୍ୟା?
ବର୍ଷା ଦିନେ ମାଟି ତଳେ ପାଣି ଜମିଯିବା ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବିଛାମାନେ ନିଜର ପୁରୁଣା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଛାଡ଼ିଦିଅନ୍ତି । ଶୁଖିଲା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନ ସନ୍ଧାନରେ ସେମାନେ ଡ୍ରେନ୍, ସ୍ଵରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ପାଇପ୍ ଦେଇ ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ।
ଏହି ଜୀବଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚଞ୍ଚଳ ଓ ଫୁର୍ତ୍ତିଲା ହୋଇଥାଏ । ଅନେକ ସମୟରେ ଏହା ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡ୍ରେନ୍ କାନ୍ଥରେ ଲାଖି ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ଲଶ୍ କରିବା ପରେ ପାଣି ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ପୁଣି ଉପରକୁ ଚାଲିଆସେ । ଯଦି ସ୍ଵରେଜ୍ ଲାଇନ୍ ପୁରୁଣା ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ପାଇପ୍ରେ ଫାଟ ଥାଏ, ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଏ ।
ଯଦି ଭୁଲ୍ରେ କାନରେ ପଶିଯାଏ ତେବେ କଣ କରିବେ?
ଯଦି ଶୋଇଥିବା ବେଳେ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ କାନ ଭିତରକୁ ବିଛା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପୋକ ପଶିଯିବାର ସନ୍ଦେହ ହୁଏ, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆଦୌ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ।
କାନ ଭିତରୁ ପୋକ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଇୟର ବଡ୍ସ, ଦିଆସିଲି କାଠି, ପିନ୍ କିମ୍ବା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆଦି ଜମାରୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋକଟି କାନର ଆହୁରି ଭିତରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ ଏବଂ କାନର ପରଦା ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ ।
ଯଦି ପୋକଟି ବାହାରକୁ ଦେଖାଯାଉଛି, ତେବେ ମୁଣ୍ଡକୁ ସେହି କାନ ପଟକୁ ଢଳାଇ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଜଣେ ENT ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ।
ଯଦି ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତର ସେବା ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେବେ କାନରେ ସାମାନ୍ୟ ଉସୁମ ଗରମ ତେଲ କିମ୍ବା ସାମାନ୍ୟ ଲୁଣ ମିଶ୍ରିତ ଉଷୁମ ପାଣି ଢାଳିପାରନ୍ତି । ଏହାଦ୍ୱାରା ପୋକଟି ମରି ବାହାରକୁ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । ମାତ୍ର ଏହାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ନଭାବି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାନ ଯାଞ୍ଚ କରାଇବା ସବୁଠାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉପାୟ ।
ଘରେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଗଲେ କଣ କରିବେ
ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ବାରମ୍ବାର ବିଛା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ବାଥ୍ରୁମ୍ ଏବଂ ଟଏଲେଟ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ଭବ ଶୁଖିଲା ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ । ଚଟାଣରେ ଅଧିକ ସମୟ ପାଣି ଜମିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ବାଥ୍ରୁମ୍ ଏବଂ କିଚେନ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଉପରେ ସବୁବେଳେ କଭର ବା ଜାଲି ଲଗାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯଦ୍ଦ୍ୱାରା ପାଇପ୍ ବାଟେ ପୋକ ଭିତରକୁ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ସମୟ ସମୟରେ ବ୍ଲିଚିଂ ପାଉଡର, ଫିନାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଲିନର ବ୍ୟବହାର କରି ଡ୍ରେନେଜ୍ ପାଇପ୍କୁ ସଫା କରନ୍ତୁ । ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଥିବା ଫାଟ ବା ଲିକେଜ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରନ୍ତୁ । ଏସବୁ ସତ୍ତ୍ୱେ ଯଦି ସମସ୍ୟା କମୁନାହିଁ, ତେବେ ଘରେ ଥରେ ଭଲ ଭାବେ ପେଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଇ ନେବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ।
ବର୍ଷା ଦିନେ ଘରେ ବିଛା ଦେଖାଯିବା ସବୁବେଳେ ଅପରିଷ୍କାରର ସଙ୍କେତ ନୁହେଁ, ଏହା କେବଳ ପାଣିପାଗର ଆଦ୍ରତା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ।