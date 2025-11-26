୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଏ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ? କଣ ରହିଛି ଏହି ଦିନର ମହତ୍ତ୍ବ…

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁରା ଖବର...

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଆଜି ସାରା ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛି। ୧୯୪୯ ମସିହାରେ ୨୬ ନଭେମ୍ବରରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ସଭା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ଏହି ଦିନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା । ମାତ୍ର ୧୯୫୦ ଜାନୁୟାରୀ ୨୬ ତାରିଖରେ ଏହାକୁ ସାରା ଦେଶରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ଓ ସେହି ଦିନ ଠାରୁ ଏହା କାର୍ଯ୍ଯକାରୀ କରାଗଲା।

୨୬ ନଭେମ୍ବର ୨୦୧୫ରେ, ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟ ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା।

କେବେଠାରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ:

୧୯୪୯ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖରେ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇସାରିଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ 2015 ମସିହାରେ ସମ୍ବିଧାନର ନିର୍ମାତା ଡ.ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ପ୍ରଥମେ ପାଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ପର ଠାରୁ ଦେଶରେ ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖକୁ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି।

ସମ୍ବିଧାନ ଆମକୁ କଣ ଦେଇଛି:

ନଭେମ୍ବର ୨୬ ତାରିଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବର ଦିନ। ଏହା ସେହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଏ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ସମାନତାର ଅଧିକାର, ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା।

ଭାରତ ବିବିଧତାର ଦେଶ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହଜ କାମ ନଥିଲା। ତେଣୁ, ସମସ୍ତ ଧର୍ମ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ଜାତି ଏବଂ ବିବିଧ ଚିନ୍ତାଧାରାର ଲୋକଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବା ଏକ କଷ୍ଟକର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। ମାତ୍ର ଏହା ନିଜର ଉଦ୍ଦ୍ଯେଶରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।

କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ:

ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ମୋଟ ୨ ବର୍ଷ, ୧୧ ମାସ ଏବଂ ୧୮ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା। ୨୬ ନଭେମ୍ବର, ୧୯୪୯ ରେ ସମ୍ବିଧାନ ଲେଖା ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଆମ ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲିଖିତ ସମ୍ବିଧାନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ।

ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉନ୍ନତି ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦେଶର ନୀତିଗୁଡ଼ିକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

ଏପରିକି ଆମେରିକା, ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡ, କାନାଡା, ଜାପାନ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ ଭଳି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରି ମଧ୍ଯ ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରୁ, ଆମେ ନାଗରିକଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ମୌଳିକ ଅଧିକାର, ସରକାରଙ୍କ ଭୂମିକା, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ରାଜ୍ୟପାଳ ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ବଛାଯାଇଥିଲା ଓ ତାକୁ ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିଲା।

