କାହିଁକି ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ରେକର୍ଡରେ ସ୍ଥାନ ପାଏନି କ୍ରିକେଟ୍, କଣ ରହିଛି ଏହା ପଛର କାରଣ..
ଭୁବନେଶ୍ଵର: ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ସବୁଠୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଖେଳ ହେଉଛି କ୍ରିକେଟ୍ । ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଏହି ଖେଳ ଖେଳାଯାଏ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହା ଅନେକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ, ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିବାର ରେକର୍ଡ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ୱିକେଟ ନେବାର ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
କିନ୍ତୁ ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ। ହେଲେ କାହିଁକି । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେ ବିଷୟରେ…
ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍: ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ହେଉଛି ଏକ ପୁସ୍ତକ ଯେଉଁଥିରେ ଯେକୌଣସି ଦକ୍ଷତା କିମ୍ବା ବର୍ଗରେ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ । ଏହା ୧୯୫୪ ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯୫୫ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପୁସ୍ତକର ଉତ୍ପତ୍ତି କ୍ୟାମ୍ପବେଲ୍ ବିଭର, ନୋରିସ୍ ଏବଂ ରସ୍ ଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜି, ଏହି ପୁସ୍ତକରେ କ୍ରୀଡା ଠାରୁ ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଗିନିଜ୍ ବୁକରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ।
କାହିଁକି କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ନାହିଁ: ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ କ୍ରିକେଟ୍ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନ କରିବାର ଅନେକ କାରଣ ଅଛି। ବାସ୍ତବରେ କ୍ରିକେଟ ରେକର୍ଡ ସାମିଲ କରିବା କାମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପରିଷଦ (ICC) ର ଥାଏ, ଏବଂ ଏହି ରେକର୍ଡଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖେ ଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ପାଇଁ ମାନଦଣ୍ଡରେ ଫିଟ୍ ହୁଏ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ମାରାଥନ୍, ଲମ୍ବା ଜମ୍ପ ଏବଂ ସନ୍ତରଣ ପରି ଅନ୍ୟ ଖେଳ ପରି ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଖେଳାଯାଏ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ସାଧାରଣତଃ ସ୍ଥିର ଏବଂ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରେକର୍ଡ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ODI, ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଖେଳ ବର୍ଗର ରେକର୍ଡ ସମୟ ସହିତ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ, ସାମୟିକ ଅପଡେଟ୍ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୁସ୍ତକରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।