ଇରାନ ପରେ ଏବେ ଏହି ଦେଶ ଉପରେ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି! ଖୁଲମଖୁଲା କହିଦେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟରେ କେଉଁ ଦେଶ …
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଇରାନ ପରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇଙ୍ଗିତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଟାର୍ଗେଟ କ୍ୟୁବା ହେବ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗାମୀ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଅଶାନ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।
ୱାଶିଂଟନର ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବା ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, “ମୁଁ ଭାବୁଛି କ୍ୟୁବାକୁ ନେବା ଏକ ସମ୍ମାନର କଥା ହେବ। ମୁଁ ଏହାକୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ନେଇପାରିବି। ମୁଁ ଏହା ସହିତ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିପାରିବି।”
ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାକୁ ଦଖଲ କରିବାକୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ: ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ନିକଟ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକରେ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଅଭାବ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଟ୍ରମ୍ପ ଏବେ ଲାଟିନ୍ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ, ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି କ୍ୟୁବା ଉପରେ ରହିଛି, ଏବଂ ଗତ କିଛି ମାସ ମଧ୍ୟରେ ସେ କ୍ୟୁବା ବିଷୟରେ ବିବାଦୀୟ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପତନର ଦ୍ୱାରଦେଶରେ ଅଛି। ତେଣୁ, ସେ ଏକ ଚୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ୟୁବାର “ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଧିଗ୍ରହଣ” କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି।
କ୍ୟୁବା ଏକ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି: ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇରାନ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ କରିବା ପ୍ରାଥମିକତା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କ୍ୟୁବାର ପାଳି। କ୍ୟୁବା ସହିତ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଏକ ଚୁକ୍ତିରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।
କ୍ୟୁବା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କ୍ୟୁବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଦେଶର ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଏବଂ ପରିବହନ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ସାରା ଦେଶରେ ବ୍ୟାପକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଭ୍ରାଟ ହୋଇଛି। କ୍ୟୁବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମିଗୁଏଲ ଡିଆଜ୍-କାନେଲ୍ ଏକ ଆପୋଷ ସମାଧାନ ବିଷୟରେ କହିଛନ୍ତି।
ଆଲୋଚନା ସମୟରେ ବିବାଦ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା : ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ଏହା ମଧ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ କ୍ୟୁବା ସହିତ କିଛି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମତଭେଦ ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ କୂଟନୀତି ମାଧ୍ୟମରେ ସେଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରାଯାଇପାରିବ।
ଏକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ, କ୍ୟୁବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ କ୍ୟୁବା ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସଂସ୍କାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କଲେ ହିଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ କୋହଳ କରାଯିବ। କ୍ୟୁବାର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତିନାମା ସମୟରେ ଏହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଏବଂ ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯିବ, ନଚେତ୍ ସଂଘର୍ଷ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।